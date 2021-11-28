Когда родители отдают ребенка в школу, они должны доверять классному руководителю. И для того, чтобы сотрудничество "дети – родители – классный руководитель" было качественным, профессиональный уровень классного руководителя должен постоянно расти.
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Обязанности классного руководителя
Классный руководитель – это не отдельная должность, это определенные обязанности педагога в школе.
По принципам Новой украинской школы, классный руководитель является настоящим менеджером класса, ведь он:
- помогает создать общественный порядок и безопасность во время образовательного процесса;
- создает взаимодействие учеников – учителей, учеников – учеников и учителей – родителей, родителей – администрации;
- организует и проводит внеурочную и культурно-массовую работу;
- способствует самореализации и развитию учеников;
- является примером для подражания.
Также классный руководитель должен создавать условия для организации содержательного досуга и показывать детям, что учебно-воспитательный процесс в школе может и обучать, и развивать.
После первого знакомства с учениками класса и их родителям, классный руководитель должен выяснить: в какой семье живет ребенок, каков его социальный статус. Эту часть работы классный руководитель должен выполнять корректно, чтобы при этом не обидеть ни ребенка, ни родителей.
Ключевые задачи классного руководителя НУШ
- Наладить доверительные, партнерские отношения с учениками своего класса.
- Построить продуктивное взаимодействие с родителями.
- Создать партнерские отношения со всеми участниками образовательного процесса: учителями, учениками, родителями, администрацией.
- Организовать здоровую, безопасную, развивающую образовательную среду.
- Дать понимание об индивидуальной траектории развития каждой личности класса.
- Внедрить в ежедневную жизнь учеников правила школы и класса.
- Осуществлять наблюдение за темпом обучения и приобретением эмоционально-этической компетенции каждого ученика класса.
- Любить свою профессию, относиться ко всем участникам образовательного процесса с уважением и вдохновлять их относиться с уважением к вашей деятельности.
- Осуществлять ценностное воспитание через сквозное обучение.
- Воспитывать ментально грамотных граждан Украины.
Что должен делать классный руководитель НУШ: алгоритм
- Познакомиться с личными делами учеников, журналом предыдущего учебного года.
- Поговорить с педагогами и представителями администрации, которые работали с этим классом в предыдущие годы.
- Составить первичную индивидуальную и ментальную карточку ученика.
- Провести совместные игры и наблюдения.
- Провести встречу, совещание с родителями.
- Составить план эффективного управления классом.
- Распределить обязанности среди учеников.
- Составить образец бланка поведенческого контракта.
- Составить социальный паспорт класса.
- По желанию составить план воспитательной работы в классе.
Для эффективной работы класса обязательно нужны правила, которые стоит разработать и наклеить на стенде в классной комнате. Кроме правил необходим также регулятор поведения и интересные награды за хорошее поведение, активность и разнообразные успехи ребенка.
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К слову, ранее мы публиковали ответы относительно работы классного руководителя от юристов.
Можно ли освободиться от обязанностей классного руководителя посреди учебного года? Да.
Может ли школа заставить учителя к классному руководству? Ни школа, ни администрация не имеют таких полномочий. Классный руководитель – должность на добровольных началах, и учитель должен дать свое согласие на это.
Кто может быть классным руководителем? Любой педагог школы с профессиональным высшим образованием и соответствующей профессионально-педагогической подготовкой. Не важно, какую именно должность вы занимаете – учителя-предметника, педагога-организатора или руководителя кружка.
Кстати, классными руководителями может быть и руководство школы – директора и завучи.