Когда родители отдают ребенка в школу, они должны доверять классному руководителю. И для того, чтобы сотрудничество "дети – родители – классный руководитель" было качественным, профессиональный уровень классного руководителя должен постоянно расти.

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Обязанности классного руководителя

Классный руководитель – это не отдельная должность, это определенные обязанности педагога в школе.

По принципам Новой украинской школы, классный руководитель является настоящим менеджером класса, ведь он:

помогает создать общественный порядок и безопасность во время образовательного процесса;

создает взаимодействие учеников – учителей, учеников – учеников и учителей – родителей, родителей – администрации;

организует и проводит внеурочную и культурно-массовую работу;

способствует самореализации и развитию учеников;

является примером для подражания.

Также классный руководитель должен создавать условия для организации содержательного досуга и показывать детям, что учебно-воспитательный процесс в школе может и обучать, и развивать.

После первого знакомства с учениками класса и их родителям, классный руководитель должен выяснить: в какой семье живет ребенок, каков его социальный статус. Эту часть работы классный руководитель должен выполнять корректно, чтобы при этом не обидеть ни ребенка, ни родителей.

Ключевые задачи классного руководителя НУШ

Наладить доверительные, партнерские отношения с учениками своего класса.

Построить продуктивное взаимодействие с родителями.

Создать партнерские отношения со всеми участниками образовательного процесса: учителями, учениками, родителями, администрацией.

Организовать здоровую, безопасную, развивающую образовательную среду.

Дать понимание об индивидуальной траектории развития каждой личности класса.

Внедрить в ежедневную жизнь учеников правила школы и класса.

Осуществлять наблюдение за темпом обучения и приобретением эмоционально-этической компетенции каждого ученика класса.

Любить свою профессию, относиться ко всем участникам образовательного процесса с уважением и вдохновлять их относиться с уважением к вашей деятельности.

Осуществлять ценностное воспитание через сквозное обучение.

Воспитывать ментально грамотных граждан Украины.

Что должен делать классный руководитель НУШ: алгоритм

Познакомиться с личными делами учеников, журналом предыдущего учебного года. Поговорить с педагогами и представителями администрации, которые работали с этим классом в предыдущие годы. Составить первичную индивидуальную и ментальную карточку ученика. Провести совместные игры и наблюдения. Провести встречу, совещание с родителями. Составить план эффективного управления классом. Распределить обязанности среди учеников. Составить образец бланка поведенческого контракта. Составить социальный паспорт класса. По желанию составить план воспитательной работы в классе.

Для эффективной работы класса обязательно нужны правила, которые стоит разработать и наклеить на стенде в классной комнате. Кроме правил необходим также регулятор поведения и интересные награды за хорошее поведение, активность и разнообразные успехи ребенка.

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К слову, ранее мы публиковали ответы относительно работы классного руководителя от юристов.

Можно ли освободиться от обязанностей классного руководителя посреди учебного года? Да.

Может ли школа заставить учителя к классному руководству? Ни школа, ни администрация не имеют таких полномочий. Классный руководитель – должность на добровольных началах, и учитель должен дать свое согласие на это.

Кто может быть классным руководителем? Любой педагог школы с профессиональным высшим образованием и соответствующей профессионально-педагогической подготовкой. Не важно, какую именно должность вы занимаете – учителя-предметника, педагога-организатора или руководителя кружка.

Кстати, классными руководителями может быть и руководство школы – директора и завучи.