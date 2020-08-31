К началу учебного года готовится и весь мир. Страны по-разному подходят к учебному процессу в условиях пандемии COVID-19. Вторая волна заболевания и возможность повторного локдауна заставляет учебные заведения переходить на удаленные формы обучения.

Сербия

Учебный год в Сербии обещает быть инновационным. Министерство образования разработало несколько моделей, однако выбирать наиболее приемлемую программу для каждого учебного заведения будут родители. Об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

Важно Школа с 1 сентября: все детали и правила обучения в условиях карантина

Большинство занятий будут проходить онлайн. Школу дети будут посещать только когда будут писать контрольные или отвечать на устные тесты.

Для детей до 12 лет школьный процесс мало изменится. Согласно законодательству их нельзя оставлять без присмотра. Первый месяц родители могут не отпускать детей в школы без заявлений или справок.

Сейчас мы проводим консультации с преподавателями, чтобы они имели возможность и были готовы проводить занятия как в онлайне, так и непосредственно в школах,

– рассказала директор школы Слачана Бурсач.

Эстония

Эстонские школы могут сами выбирать необходимые правила безопасности. Все решения министерства образования имеют лишь рекомендательный характер. В то же время правительство посоветовало готовиться к новой вспышке инфекции после начала занятий.

"Если через 2 недели прирост больных превысит 300, то тогда департамент здоровья будет рассматривать введение дополнительных ограничительных мер", – сообщила советник департамента здоровья Ирина Донченко.

Великобритания

С 1 сентября в школы пойдут дети Англии и Уэльса. В Шотландии и Северной Ирландии занятия начались еще в августе.

В средних школах защитные маски должны носить все дети старше 11 лет. В частности, школам предлагают создать так называемые классные пузыри. Ученики одного класса будут учиться в одном помещении в течение всего дня. Таким образом школьники не смогут контактировать с другими классами.

Мы будем просить учеников оставаться в классах, чтобы минимизировать их перемещения по школе,

– заявила завуч старших классов Ребекка Поол.

Франция

Все преподаватели, студенты и школьники старше 11 лет должны носить защитные маски. Также школьники и учителя должны дезинфицировать руки минимум несколько раз в день.

Школы обязали обеспечить запас одноразовых платков и оборудовать специальные урны. Для того, чтобы оставить ребенка на удаленном обучении, надо обратиться с соответствующим заявлением к местной власти.

"Как только дети будут контактировать между собой, перед игрой или после, мы обычно будем следить, чтобы они мыли руки. Но будем честны, когда вокруг 25 детей, то мы не всегда сможем следить за каждым", – сообщила воспитательница младшей школы Сесиль Клушье.

Испания

В Испании защитные маски сделали обязательными с 6 лет. Школьники должны мыть руки минимум 5 раз в день и сохранять дистанцию ​​в полтора метра. На входе будут измерять температуру.

Учебные заведения должны дезинфицировать все поверхности и постоянно проветривать помещение. В случае выявления COVID-19 у учащихся, на карантин будут отправлять целый класс. Если случаев будет много, то и всю школу.

"Сейчас школы в большей части нашей страны могут без проблем открыться, пока там будут усилены меры безопасности", – добавил руководитель центра по вопросам здравоохранения Фернандо Симон.

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В то же время в Евросоюзе не ждут всплеска заболеваемости после начала обучения. По исследованиям различных европейских стран, вирус редко передается от ребенка к ребенку в школах. Ученые считают, что при соблюдении базовых правил безопасности школы вряд ли станут большим источником инфекции, чем другие города.