Классика из школьной программы: популярные книги появились в свободном доступе
С января 2021 года произведения классиков, опубликованные в 1925 году, являются бесплатными для использования. Среди авторов есть немало тех, чье творчество изучают в школе, в частности, романы Франца Кафки, Теодора Драйзера, Скотта Фицжеральда и других.
С января 2021 года новая группа защищенных авторским правом произведений вошла в общественное достояние, сообщает портал "Читомо".
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Среди прочего, теперь в свободном доступе такие классические произведения:
- Скотт Фицджеральд "Великий Гэтсби"
- Вирджиния Вулф "Миссис Далловей"
- Эрнест Хемингуэй "В наше время"
- Франц Кафка "Процесс"
- Анита Лоос "Джентльмены предпочитают блондинок"
- Эдит Уортон "Написание художественной литературы"
- Теодор Драйзер "Американская трагедия"
- Джон Дос Пассос "Трансфер из Манхэттена"
- Вилла Кетер "Дом профессора"
- Синклер Льюис "Стрелок"
- Олдос Хаксли " Это бесплодные листья"
- Уильям Сомерсет Моэм "Разрисованная вуаль"
- Шервуд Андерсон " темный смех"
- Михаил Булгаков "Белая гвардия"
- Герберт Уэллс " Отец Кристины Альберты"
- Агата Кристи "Тайна замка Чимниз".
Отметим, что после завершения срока действия авторского права (в США это около 90 лет после смерти автора) произведения переходят в общественное достояние. Это означает, что любой может их свободно использовать без выплаты авторского вознаграждения потомкам автора.
В то же время в соответствии с украинским законодательством авторское право действует на протяжении всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Но если произведение обнародовано анонимно или под скрытым псевдонимом, то авторское право действует лишь в течение 70 лет после обнародования произведения.
То есть общественные театры могут демонстрировать фильмы, оркестры могут позволить себе публично исполнять или переделывать музыку, а создатели могут легально опираться на прошлое – переосмысливать книги, преобразовывать их и тому подобное.
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