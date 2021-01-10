С января 2021 года произведения классиков, опубликованные в 1925 году, являются бесплатными для использования. Среди авторов есть немало тех, чье творчество изучают в школе, в частности, романы Франца Кафки, Теодора Драйзера, Скотта Фицжеральда и других.

С января 2021 года новая группа защищенных авторским правом произведений вошла в общественное достояние, сообщает портал "Читомо".

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Среди прочего, теперь в свободном доступе такие классические произведения:

Скотт Фицджеральд "Великий Гэтсби"

Вирджиния Вулф "Миссис Далловей"

Эрнест Хемингуэй "В наше время"

Франц Кафка "Процесс"

Анита Лоос "Джентльмены предпочитают блондинок"

Эдит Уортон "Написание художественной литературы"

Теодор Драйзер "Американская трагедия"

Джон Дос Пассос "Трансфер из Манхэттена"

Вилла Кетер "Дом профессора"

Синклер Льюис "Стрелок"

Олдос Хаксли " Это бесплодные листья"

Уильям Сомерсет Моэм "Разрисованная вуаль"

Шервуд Андерсон " темный смех"

Михаил Булгаков "Белая гвардия"

Герберт Уэллс " Отец Кристины Альберты"

Агата Кристи "Тайна замка Чимниз".

Отметим, что после завершения срока действия авторского права (в США это около 90 лет после смерти автора) произведения переходят в общественное достояние. Это означает, что любой может их свободно использовать без выплаты авторского вознаграждения потомкам автора.

В то же время в соответствии с украинским законодательством авторское право действует на протяжении всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Но если произведение обнародовано анонимно или под скрытым псевдонимом, то авторское право действует лишь в течение 70 лет после обнародования произведения.

То есть общественные театры могут демонстрировать фильмы, оркестры могут позволить себе публично исполнять или переделывать музыку, а создатели могут легально опираться на прошлое – переосмысливать книги, преобразовывать их и тому подобное.