В результате инцидента никто не пострадал, поскольку инцидент произошел во время перерыва и в кабинете №13 никого из учеников не было. Однако родителей напугала эта ситуация.

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Начальник отдела образования Черниговского горсовета Татьяна Ковальчук говорит, что администрация гимназии с просьбой о ремонте потолка не обращалась. Ходатайство было только по ремонту пола в некоторых кабинетах.

Сейчас принимаются соответствующие решения... В отделе образования срочно была создана комиссия, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка,

– сообщили в общине.

Директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии о состоянии зданий школы. Выяснилось, что обвал потолка случается здесь уже в третий раз.



В классе в школе на Черниговщине обвалился потолок / Фото Новгород-Северской ОТО

К слову, три недели назад в Одесском национальном университете имени Мечникова прямо во время занятий упал потолок. В аудитории находились студенты, ведь как раз проводилась лекция, но, к счастью, никто не пострадал. Фото и детали – смотрите здесь.

Текст публикации Новгород-Северской ОТО:

Вчера в Новгород-Северской гимназии №1 в кабинете №13 случилось чрезвычайное происшествие – обвалилась часть потолка. Родители очень обеспокоены этой ситуацией. К счастью, дети не пострадали, потому что произошло это во время перерыва.

Начальник отдела образования, молодежи и спорта Татьяна Ковальчук предоставила разъяснения. Администрация образовательного учреждения с официальными обращениями по поводу необходимости ремонта потолка не обращалась. Ходатайство было только по капитальному ремонту пола в некоторых кабинетах.

Что же касается чрезвычайного происшествия, то после сообщения о нем, в отделе образования создали комиссию, обследовали место происшествия и выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка. Выяснилось, что обвал потолка случается уже третий раз.