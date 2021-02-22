По статистике, каждый восьмой ребенок пишет не так, как остальные сверстники. Но за последние годы особенно обострилась проблема с обучением леворуких детей. Ведь раньше таких учеников учителя просто заставляли писать правой рукой. Как сейчас помочь ребенку адаптироваться – советы учителям в материале.

Ученые доказали, что переучивать леворукого ребенка писать правой – означает изменять специфические качества его психики, а это негативно влияет на психическое состояние ребенка и его и здоровье в целом.

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Психолог Марина Бабушкина объяснила, как помочь им адаптироваться.

Почему некоторые дети пишут левой рукой

Левши (леворукие) имеют другие принципы функциональной организации мозга. Их левую руку контролирует правое полушарие мозга (она отвечает за творческие способности и способствует активизации творческого потенциала). И переучивать таких детей не надо, ведь это просто физиологическая особенность, а не болезнь.

Интересный факт! По наблюдениям ученых, в целом 40% людей – левоухие, 30% – левоглазые и 20% - левоногие. Но когда речь заходит о верхних конечностях, левая рука доминирует только у 15-20% людей.

Почему учителя раньше переучивали учеников

По сей день в Африке, Индии, Китае леворуким детям могут даже травмировать неправильную конечность, чтобы они ели, писали и держали инструменты так же, как все.

При этом в Украине раньше тоже переучивали писать леворуких детей. Еще в 1920-1940 годы в СССР левшей официально делили на две категории: дегенератов, которых даже не советовали воспитывать в обычных школах, независимо от развития интеллекта, и жертв халатности родителей, которые пропустили момент в 3 – 4 года, когда ребенок случайно начал брать все "не той рукой".

Но требование держать ручку в правой руке оборачивается для леворуких детей, особенно чувствительных и уязвимых по природе, не только нервными расстройствами и комплексом неполноценности, но и замедлением роста и потерей аппетита.



Ребенок пишет и рисует левой рукой / Фото occupationaltherapy

И только в 1986 году было законодательно зафиксировано, что левши требуют особого подхода, а не переобучения. С тех пор два поколения людей выросли такими, как им естественно.

Сейчас с этим есть еще одна проблема: леворукие дети нуждаются в комфортной для них среде: парты, дополнительное освещение, ручки, ножницы, но этого у нас нет.

Кроме того, леворукие дети нуждаются в особом подходе при поступлении в школу, иначе их адаптация будет значительно тяжелее, чем у сверстников. Им нужна дополнительная помощь учителей.

Как помочь леворукому ученику адаптироваться в классе

Левши быстрее утомляются и нуждаются в более длительном отдыхе , чем другие. Стоит разрешить им посреди урока дополнительные паузы для восстановления сил. Особенно это актуально в первом классе, когда ребенок привыкает к новому режиму и нагрузке.

, чем другие. Стоит разрешить им посреди урока дополнительные паузы для восстановления сил. Особенно это актуально в первом классе, когда ребенок привыкает к новому режиму и нагрузке. Леворукие дети имеют еще одну особенность: долго привыкают к новым условиям . Если большинство детей адаптируется за месяц, то им нужно 2 – 2,5, и учителю придется это учитывать.

. Если большинство детей адаптируется за месяц, то им нужно 2 – 2,5, и учителю придется это учитывать. Хорошо расположить таких детей справа в классе , чтобы они имели лучшее освещение, а внимание легче концентрировали на учителе. Но посадить таких детей активным глазом к окну — не лучшая идея. Тогда они будут отвлекаться на то, что видят за стеклом.

, чтобы они имели лучшее освещение, а внимание легче концентрировали на учителе. Но посадить таких детей активным глазом к окну — не лучшая идея. Тогда они будут отвлекаться на то, что видят за стеклом. Если нет специальных парт с наклоном столешницы с необходимой стороны, стоит посоветовать семье приобрести такую для дома. А ученика следует хотя бы посадить за отдельным столом или слева, чтобы дети не сталкивались постоянно рабочими руками.

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