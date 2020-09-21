Согласно правилам Минздрава, если в классе есть подтвержденный случай заражения коронавирусом, все ученики должны самоизолироваться и перейти на дистанционное обучение. Это может оказать давление на кого-то из учеников. Как избежать буллинга среди школьников – читайте в материале.

Советами поделилась психотерапевт Марина Вострова изданию "Освитория".

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По ее словам, на детей и учителей ситуация с коронавирусом очень давит. "Мы можем формировать определенное отношение к этому кризису и у детей, и у взрослых. Дети очень зависят от мнения и состояния взрослых. Поэтому и родители, и учителя должны сотрудничать, чтобы заботиться о детях", – добавила она.

Что делать семье, если класс ребенка ушел на карантин? Психотерапевт уверяет, что в первую очередь главное – разговаривать. Это действительно работает, поэтому родители должны говорить с детьми о вирусе и донести несколько важных тем:

люди болеют COVID-19 во всем мире;

от коронавируса не застрахован никто – не важно, человек богатый или бедный, живет в городе или селе;

мы не можем влиять на глобальное распространение вируса: не можем просто повернуть время вспять и сделать так, чтобы он никогда не появился или сбежать на другую планету.

Но есть вещи, на которые люди могут влиять — поддерживать и укреплять свой иммунитет благодаря здоровому питанию, физическим упражнениям, дыхательным гимнастикам, массажу пальцев и тому подобное.

Если дети говорят: "из-за него/нее мы теперь все сидим дома"

Тут родителям стоит сказать: "А представь, если бы заболел ты ... как думаешь, как бы тебе было? Что бы ты чувствовал?" После этого ребенок может испугаться, начать переживать или чувствовать тревогу. Поэтому попробуйте объяснить, почему нельзя так выражаться. Также важно дать ребенку возможность выразить свои чувства, ведь если ребенок скажет о своих страхах, у него снизится страх и он станет спокойнее.

Следующий шаг – это сострадание. Да, родители могут спросить у ребенка, что бы он хотел услышать от других, если бы сам заболел.

Если ребенок говорит: "Это несправедливо, что из-за одного должны страдать в самоизоляции все!"

В таком случае объясните ребенку, что мы не можем существовать отдельно друг от друга. А эта болезнь показала, как сильно мы взаимозависимы. Расскажите ребенку, что у нас всегда есть выбор, как реагировать на кризис:

злиться, возмущаться, сердиться и обижаться. Затем мы тратим свои силы и время на все эти негативные эмоции. А это в свою очередь даст плохое настроение, усталость и тому подобное.

или принять ситуацию и перейти к конструктивным действиям: поддержать человека, не распространять негатив, делать что-то полезное для себя и близких вокруг.

Как создать пространство сострадания в классе

Учителя также могут провести в классе разговор о "Представь, что заболел ты...". Поговорите с учениками, какую поддержку они могли бы оказать однокласснику или учителю, который заболел.

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Если класс уже на дистанционном обучении, можно осуществить это в соцсетях и сделать пост с поддержкой, закрепленный в группе. Это могут быть слова: "Мы с тобой", "Помни, что ты не один" "Если тебе нужна помощь, напиши мне".

Кроме слов, приятны картинки поддержки, которые дети могут сфотографировать и отправить тому, кто заболел. Это поможет создать атмосферу поддержки и сопереживания, а в такой среде уже вряд ли появится буллинг.

Некоторые учителя практикуют "обнимашки онлайн", когда все одновременно во время урока в Zoom обнимают себя за плечи. По словам экспертов, во время этого начинает вырабатываться окситоцин, который успокаивает нас. Или же можно начинать день с 3-минутного танца под любимую песню класса.