Об этом в эфире на телеканале "Обозреватель" сказал советник министра внутренних дел Украины, доктор философии по праву Владимир Мартыненко.
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По его словам, учитывая большой общественный резонанс, экспертный совет может отправить работу Кивы на повторную экспертизу, в том числе и на повторную защиту.
Если во время экспертного заключения возникают определенные сомнения, то работу отправляют на повторную экспертизу. Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза,
– отметил Мартыненко.
Он заверил, что такая глубинная проверка должна выяснить, сможет ли Илья Кива доказать, что это его работа, что он в этом разбирается и что там есть научные статьи.
Советник Авакова заявил, что сомневается в том, что Кива таки получит научную степень.
"У меня есть сомнения, что в результате всех этих процессов и проверок Илье Киве присвоят научное звание кандидата наук, – добавил Мартыненко.
Доктор философии по праву объяснил, что диссертационная работа попадает в спецсовет после проведения всех экспертиз, а значит, его не следует обвинять в искажении фактов.
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"Часто мы пытаемся обвинить членов этого диссертационного совета в том, что они что-то перекрутили, но на самом деле им приходит какой-то пакет документов. Они не проверяют, насколько эти документы являются достоверными", – сказал Мартыненко.
К слову, ранее экс-министр Анна Новосад заверила, что ученая степень Ильи Кивы должна теперь утвердить Аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Какой была защита диссертации Ильи Кивы: коротко
- Депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета проголосовали за присвоение ему ученой степени. Но окончательное решение должно принять МОН.
- Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- В защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Да, первыми пропустили журналистов медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямой независимый".
- Кроме того, во время защиты диссертации Кива опозорился. Один из членов приемной комиссии поставил депутату вопрос, однако тот ушел от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.
- Научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уже уволили с работы.