Об этом в эфире на телеканале "Обозреватель" сказал советник министра внутренних дел Украины, доктор философии по праву Владимир Мартыненко.

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По его словам, учитывая большой общественный резонанс, экспертный совет может отправить работу Кивы на повторную экспертизу, в том числе и на повторную защиту.

Если во время экспертного заключения возникают определенные сомнения, то работу отправляют на повторную экспертизу. Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза,

– отметил Мартыненко.

Он заверил, что такая глубинная проверка должна выяснить, сможет ли Илья Кива доказать, что это его работа, что он в этом разбирается и что там есть научные статьи.

Советник Авакова заявил, что сомневается в том, что Кива таки получит научную степень.

"У меня есть сомнения, что в результате всех этих процессов и проверок Илье Киве присвоят научное звание кандидата наук, – добавил Мартыненко.

Доктор философии по праву объяснил, что диссертационная работа попадает в спецсовет после проведения всех экспертиз, а значит, его не следует обвинять в искажении фактов.

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"Часто мы пытаемся обвинить членов этого диссертационного совета в том, что они что-то перекрутили, но на самом деле им приходит какой-то пакет документов. Они не проверяют, насколько эти документы являются достоверными", – сказал Мартыненко.

К слову, ранее экс-министр Анна Новосад заверила, что ученая степень Ильи Кивы должна теперь утвердить Аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Какой была защита диссертации Ильи Кивы: коротко