За соответствующее решение выступили все 13 членов научного совета. Они поздравили нардепа аплодисментами.

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Так, Илья Кива стал кандидатом наук. Он даже заявил, что “сегодня научная общественность стала сильнее, потому что к ним присоединился честный, принципиальный и сильный гражданин".

Нардеп добавил, что он не ожидал такого внимания от журналистов.

Добавим, что кандидатская диссертация Кивы называется "механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Во время защиты кандидатской диссертации вход в аудиторию блокировали трое мужчин – Кива отметил, что это студенты или аспиранты. Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали от журналистов.

Известно, что нардеп Илья Кива уже покинул институт.

Смотрите видео, как Кива покидает институт после защиты диссертации:

Интересно, что в интернете обнародовали фрагмент по защите диссертации, где можно увидеть, что один из членов приемной комиссии задал Киве вопрос, однако тот избежал ответа.

Вопрос звучал так: "какой смысл вы вкладываете в понятие демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".

Спасибо за вопрос, понял его полностью и хочу сказать, что ответ мы дадим в следующей нашей научной работе,

– сказал Кива.

К слову, на официальном сайте МОН сообщили, что Илья Кива собирается защищать диссертацию. Впоследствии политик подтвердил эту информацию и заявил, что "всю жизнь учится и занимается самовоспитанием".

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