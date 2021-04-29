Кива защитил кандидатскую диссертацию

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета проголосовали за присвоение ему ученой степени. Но окончательное решение должен принять МОН.

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Ведь такие решения и дипломы доктора и кандидата наук выдает только Министерство образования.

Так, экс-министр Анна Новосад заверила, что научную степень Ильи Кивы теперь должна утвердить аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По ее словам, аттестационная коллегия МОН может отменить решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней доктора и кандидата наук из-за плагиата, низкого уровня исследований или несоответствия.

Какой была защита диссертации Ильи Кивы

Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

"Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". На защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. Так, первыми пропустили журналистов медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямой независимый". Общественный совет просит МОН проверить эту информацию.

медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямой независимый". Общественный совет просит МОН проверить эту информацию. А во время защиты диссертации Кива оконфузился . Так, один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.

. Так, один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе. А научного руководителя Киви Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уволили с работы.

Кива стал кандидатом наук: смотрите видео 24 канала

Добавим, что научная степень Киви вызвала бурную реакцию сети. Так, преподаватель Украинского Католического Университета Александр Ябчанка в знак протеста сжег свой диплом кандидата медицинских наук.

Присоединился к этому и житель Черкасс Иван Подолян. Он демонстративно сжег свой диплом кандидата экономических наук. Видео он опубликовал в своих социальных сетях.

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Ученики вернулись в школы

В некоторых областях улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому они возвращают школьников на очное обучение.

Так, в Киеве возобновляют обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна. Уже с 5 мая дети возвращаются в садики, школы, колледжи и ВУЗы.

Кроме того, в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Ученики во Львове и Львовской области также возвращаются к очному обучению. Регион перешел из красной в желтую зону карантина. Так, с 26 апреля ученики школ Львовщины учатся очно, а во Львове ученики 5 – 11 сядут за парты с 5 мая.

Одесса также переходит из красной в желтую зону карантина. Так, ученики возвращаются к обучению, но оно будет в смешанной форме. Предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети будут изучать дистанционно. Но в основном уроки будут проходить стационарно.

Как закончится учебный год

В Министерстве образования и науки заверили, что оценивание результатов обучения учащихся, в том числе и итоговое оценивание, в этом учебном году может происходить дистанционно, если это нужно.

А образовательный процесс в школах в рамках учебного года должен закончиться до 1 июля. При этом структура и продолжительность учебного года, занятий, каникул и т. п. определяются педагогическим советом учреждения образования.

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Кроме того, из-за того, что в некоторых регионах школы останавливали обучение и увеличивали каникулы для учеников в течение года, они могут продолжить обучение в июне. Но это будет только при условии, если учителя примут решение, что они не вычитали учебную программу для своих учеников.



Обучение в школе летом / Фото echo24.cz

А Елена Фиданян подчеркнула, что после проведения ВНО будет происходить подготовка документов школами – они будут прописывать свидетельство о полном базовом общем среднем образовании. Соответственно, на все это требуется определенное время.

Поэтому работа в июне – это выпуск учеников предыдущих классов, сдача ВНО на базе школы для выпускников 11 классов, вручение аттестатов выпускникам и прием учеников в первые классы,

– ответила Фиданян.

Именно поэтому, по ее словам, июнь по закону, является месяцем, который входит в рамки учебного года.

А в Киеве приняли решение не продолжать учебный процесс в школах на лето. Там считают, что дистанционное обучение не повлекло существенного отставания от утвержденной программы.

"Хочу успокоить родителей школьников, в столичных школах продлевать учебный процесс на лето не будут, ведь во время локдауна все занятия велись дистанционно и в соответствии с программой. Дети завершат обучение до конца мая", – подчеркнул Мондриевский.

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А в Департаменте образования и науки Киева добавили, что учебная программа выполнена, а потому продолжать обучение сверх одобренной педагогическими советами структуры учебного года нет необходимости.

Также, в МОН заявили, что ученики девятых классов, которые в 2021 году завершают получение базового среднего образования, будут переведены в десятый класс этой самой школы. Или они выпустятся из учебного заведения по заявлению родителей.

Рейтинг украинских вузов

Scopus обнародовал ежегодный рейтинг украинских университетов. Возглавляет список Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Как его составляли? Результаты рейтинга основаны по показателям цитируемости научных статей, опубликованных вузами или их специалистами.

Двадцатка украинских университетов в рейтинге Scopus

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова; Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Национальный университет "Львовская политехника"; Сумской государственный университет; Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого; Донецкий национальный медицинский университет; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника; Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара; Днепропетровская медицинская академия МОЗ; Ужгородский национальный университет; Украинский государственный химико-технологический университет; Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца; Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого; Донецкий национальный университет имени Василия Стуса; Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Полный список университетов – смотрите по этой ссылке. Научная платформа Scopus включила 190 украинских вузов в список наиболее цитируемых в научных публикациях. В прошлом году их было 177, а в 2019 – 166.

Скандалы в учебных заведениях

В детсаду Запорожья 4-летний ребенок выпал из окна

В Запорожье в одном из дошкольных учебных заведений произошел досадный инцидент. Из окна второго этажа выпал 4-летний мальчик. С многочисленными травмами ребенка госпитализировали в местную больницу.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что воспитатели просто забыли ребенка и пошли на вечернюю прогулку. А мальчик пытался достучаться до своей группы.

В Одессе ученик распылил перцовым баллончиком в лицо учительнице

В одесской школе № 22 школе восьмиклассник распылил перцовый баллончик в лицо учительнице математики. Ей сразу вызвали скорую и отвезли в больницу.



Ученик распылил баллончиком в лицо учительнице / Скриншот с видео

В соцсетях рассказывают, что у мальчика умерла мама месяц назад, а учительница пригрозила, что позвонит его матери и расскажет, что он срывает уроки, поэтому парень мог так среагировать. Как прокомментировали инцидент директор школы и психолог, которая работает с учеником, – читайте по ссылке.