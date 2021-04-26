Отметим, что Илья Кива претендует на степень кандидата наук по государственному управлению.

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На защиту пустили только медведчуковские каналы

Однако в зал пускают не всех журналистов. Известно, что пропустили только журналистов телеканалов 1+1, Newsone, 112 и ZIK.

Журналистов не пускают на защиту диссертации Кивы: фото 24 канала

Впоследствии пропустили еще двух журналисток телеканала "Первый независимый".

Это произошло уже после того, как охранник сказал, что в зале нет места. Охрана не допускает журналистов якобы из-за карантина,

– передает УП в телеграме.

На место прибыла полиция, правоохранители выясняют ситуацию.

Отметим! Защита диссертации является открытым мероприятием.

Что известно о диссертации Ильи Кивы: коротко