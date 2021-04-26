Отметим, что Илья Кива претендует на степень кандидата наук по государственному управлению.
К теме Будет гарантировать лжеученому большую зарплату: для чего Киве степень кандидата наук
На защиту пустили только медведчуковские каналы
Однако в зал пускают не всех журналистов. Известно, что пропустили только журналистов телеканалов 1+1, Newsone, 112 и ZIK.
Журналистов не пускают на защиту диссертации Кивы: фото 24 канала
Впоследствии пропустили еще двух журналисток телеканала "Первый независимый".
Это произошло уже после того, как охранник сказал, что в зале нет места. Охрана не допускает журналистов якобы из-за карантина,
– передает УП в телеграме.
На место прибыла полиция, правоохранители выясняют ситуацию.
Что известно о диссертации Ильи Кивы: коротко
- На официальном сайте МОН сообщили, что Илья Кива собирается защищать диссертацию под названием "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Политик подтвердил соответствующую информацию и заявил, что "всю жизнь учится и занимается самовоспитанием".