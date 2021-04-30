Поэтому депутат Инна Совсун инициировала обращение по защите диссертации Кивы к министру образования Сергею Шкарлету, который по должности является председателем аттестационной коллегии.

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"Ведь Аттестационная коллегия – это орган, который уполномочен принять окончательное решение о том, присуждать ли Ильи Киве степень кандидата наук. Я убеждена, что они должны отменить это решение", – заявила Совсун.

Депутат возник вопрос о том, насколько Илья Кива способен написать диссертацию.

В парламенте коллеги от фракции ОПЗЖ не дают ему выступать, потому что они понимают, что он не способен завершить предложение, а тут внезапно мы делаем вид, что он был способен написать диссертацию. Это и смешно, и трагически до абсурда,

– считает Сонсун.

По ее словам, слабо верится, что Кива с нуля написал диссертацию.

Инна Сонсун подчеркнула, что нужно проверить все диссертации, защищенные в этом Ученом совете за последние несколько лет, посмотреть на их качество и тех, кто в этом Ученом совете защищался.

"Недостаточно сейчас наказать одного человека, я убеждена, что это системная ошибка, которую нужно системно решать. Этот Ученый совет нужно распустить", – заявила депутат.

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Совсун добавила, что уже с мая должны начать действовать новые правила. Так, по новому законодательству, должны перестать действовать постоянные Ученые советы, а будут созываться разовые Ученые советы для защиты.

Я думаю, одна из причин, почему так торопливо и комично защищался Илья Кива – старое законодательство перестает действовать с 15 мая и нужно было бы защищаться по новым правилам,

– подытожила она.

К слову, экс-министр Анна Новосад подтвердила, что ученая степень Ильи Кивы теперь должна утвердить Аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр образования и науки Сергей Шкарлет. Эта комиссия может отменить решение ученого совета.

Что известно о защите диссертации Ильи Кивы

Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

На защиту диссертации пускали не всех журналистов, только по спискам. Так, первыми пропустили журналистов медведчуковских телеканалов: Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямой независимый".

К тому же, Кива во время защиты диссертации опозорился. Так, один из членов приемной комиссии поставил депутату вопрос, однако тот ушел от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.

А научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уволили с работы.

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