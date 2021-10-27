В Китае запретили перегружать школьников домашними заданиями

В Китае официально запретили перегружать школьников домашними заданиями. В то же время родителей будут штрафовать, если их дети будут много играть в компьютерные игры.

Теперь местные власти и родители будут нести ответственность за то, чтобы дети не получали стресс от чрезмерной работы. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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По новому закону, школы должны скорректировать свои учебные планы так, чтобы большинство задач ученики выполняли на уроках. В то же время домашних заданий должно быть меньше.

В то же время родители обязаны так распределять нагрузки на детей, чтобы у них оставалось время на отдых, творчество и спортивные занятия, но не на компьютерные игры. Взрослых будут штрафовать за игровую зависимость их детей.

Добавим, что система образования Китая требует, чтобы ученики сдавали экзамены с самого раннего возраста, и также там есть вступительный экзамен в университет в 18 лет, где все определяет единственный балл.

К слову, в Австралии в католической школе возник скандал из-за юбок девушек. Нескольких восьмиклассниц поставили на колени и измерили длину их юбок. Школьниц так унизили, потому что они якобы отвлекают учителей и мальчиков.