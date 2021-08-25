В Китае ввели для всех учеников и студентов предмет "Мысли Си Цзиньпина"

Китай внес политическую идеологию лидера страны Си Цзиньпина в свою национальную учебную программу. Этот предмет введут в школе и университетах. Чему будут учить детей – читайте в статье.

Министерство образования Китая считает, что предмет "Мысли Си Цзиньпина" поможет подросткам утвердить марксистские убеждения. Также работают над включением в учебную программу таких тем, как партийное руководство и образование в области национальной обороны.

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Что будут изучать дети Китая на таких уроках

Начальные школы будут сосредоточены на воспитании любви к стране, Коммунистической партии Китая и социализму.

В средних школах основное внимание будет уделяться сочетанию опыта и изучению знаний, чтобы помочь ученикам сформировать основные политические суждения и мнения.

В колледже будет больше внимания уделяться развитию теоретического мышления.

Известно, что курс "Мысли Си Цзиньпина" включает 14 основных принципов, которые подчеркивают коммунистические идеалы, а также:

призыв к "полной и глубокой реформе";

обещание "гармоничной жизни между человеком и природой";

принципы, которые подчеркивают "абсолютный авторитет партии над народной армией" и важность "одной страны и двух систем".

Цель такого предмета – "вырастить последователей социализма на всесторонней моральной, интеллектуальной, физической и эстетической основе". Руководящие принципы включают трудовое образование, "чтобы развить их трудолюбивый дух", и образование по вопросам национальной безопасности.

Добавим, что еще в 2018 году высшее руководство Китая закрепило "Мысли Си Цзиньпина" в конституции. С тех пор курс постепенно вводили в некоторых университетах и ​​среди политических молодежных крыльев, которые проводят внеклассные мероприятия в школах.

Что за "Мысли Си Цзиньпина" Это идеология лидера Китая, которую закрепили в Конституции страны на съезде Коммунистической партии в 2017 году. По сути, это сборник идей и заявлений Си Цзиньпина о месте Китая в истории, стратегической конкуренции с капиталистическими государствами и работе по внедрению коммунизма.



К слову, в апреле этого года Министерство образования Китая приказало убрать из библиотек школ литературу, которая прославляет идеи Запада. Власть считает, что вместо этого ученики должны сосредоточить внимание на идеях генсекретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина.