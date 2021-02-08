Министерство образования Китая приняло решение запретить учащимся начальной и средней школы пользоваться мобильными телефонами на уроках. Отныне дети не могут без письменного согласия родителей принести смартфон в школу.

Учителей также просят не присылать домашние задания ученикам на телефон. А родителям советуют общаться с детьми в течение дня общественными телефонами.

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Почему в Китае запретили телефоны в школах

Власти Китая считают, что мобильные телефоны негативно влияют на подростков. Поэтому они приняли такое решение.

Там надеются, что запрет телефонов защитит зрение молодежи и улучшит их сосредоточенность на учебе. Ведь, согласно данным, 74% молодых людей до 18 лет получают доступ к интернету именно через смартфоны.

Как к этому отнеслись китайцы? Китайское издание Global Times пишет, что большинство пользователей в интернете согласились с решением властей.

В то же время BBC указывает, что решение Министерства образования Китая вызвало дискуссии. Некоторые считают, что дети могут использовать свои смартфоны вне обучения, что тоже будет влиять на их здоровье.

Также критикуют решение о запрете присылать домашние задания через смартфон. Так, один преподаватель рассказал, что дети получают много домашних заданий, поэтому было удобно использовать для этого гаджеты.

В каких еще странах запрещают смартфоны во время обучения

В 2018 году во Франции ученикам школ, лицеев и колледжей запретили на уроках и перерывах пользоваться гаджетами, имеющими доступ к интернету. Но это решение не касалось детей с инвалидностью и учеников, которые используют смартфоны для образования.

В Великобритании также частично запретили пользоваться телефонами в школах. Речь идет об учениках начальных классов, так как считают, что в этом возрасте есть более высокий риск приобрести интернет-зависимость. Например, в одном колледже Англии ученикам от 10 лет телефоны выдают лишь дважды в неделю, а с 11 — четыре раза в неделю.

Добавим, что в Украине нет общенационального запрета на использование смартфонов в школах. Еще в октябре 2020 года депутаты предлагали ввести такое правило, но впоследствии соответствующий законопроект сняли с рассмотрения.