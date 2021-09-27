Теперь родители могут в режиме реального времени следить, как долго они находятся в столовой или туалете. Если же ученик попадает в "опасную зону", система отправляет предупреждение учителям и родителям.

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Эта система также позволяет им общаться с детьми, так как чип автоматически подключается к системе обмена сообщениями.

Отметим, что такую ​​инициативу в обществе восприняли неоднозначно. Некоторые считают, что Китай слишком далеко зашел с системой электронного наблюдения и сравнивают такое нововведение с электронным браслетом.

Кроме того, в последнее время в Китае множество скандалов, связанных с условиями обучения, со случаями физического насилия, а также прогуливанием школьниками занятий.

К слову, в Израиле выпустили распоряжение о запрете учителям и воспитателям садов без сертификата Green Pass обучать детей и получать зарплату. Вакцинированные педагоги также не могут преподавать дистанционно.