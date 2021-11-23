В Кировоградской области учительница, которую отстранили от работы, вторую неделю ходит на уроки

В городе Александрия Кировоградской области от работы отстранили учительницу Ларису Лысюк из-за отказа вакцинироваться. Однако педагог уже вторую неделю продолжает приходить в коллегиум.

Отстраненная учительница ходит в школу

Директор Александрийского коллегиума Наталья Малышева говорит, что учительница ходит на уроки, снимает это на видео и выкладывает в соцсеть.

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С 8 ноября к работе допускают только тех педагогов, которые имеют сертификат о вакцинации или справку, что не могут получить прививку от COVID-19 из-за состояния здоровья.

Однако учительница Александрийского коллегиума Лариса Лысюк продолжает приходить в школу. Она считает, что требование об обязательной вакцинации нарушает ее права.



Учительница Лариса Лысюк / Фото "Суспільне"

На вопрос, почему учительница находится в классе, она отвечает так: "Где написано, что я не могу находиться в классе?"

Отстранена от чего? От работы, а от рабочего места не отстранена. От рабочего места меня не могут отстранить, я сижу на рабочем месте. Я не имею права? Я уже потеряла за эти десять дней деньги. Мне их никто не заплатит,

– говорит Лариса Лысюк.

Учитель Сергей Ковбасюк добавляет, что отстраненная от работы коллега приходила на его урок. По его словам, она не проводила урок, но хотела присутствовать на занятии, снимала все на видео и не реагировала на замечания.

Сколько учителей отстранили

В Александрийском коллегиуме работают 98 учителей, трое из них отстранены. Однако два учителя на прошлой неделе пытались проводить уроки. Они заходят на уроки, где есть замена, снимают все, выставляют в соцсети, пытаются комментировать.

По словам директора, в школу отстраненным учителям не запрещают заходить.

Начальник управления образования Александрийского городского совета Александр Авраменко говорит, что уволить учителя из-за невакцинации невозможно и это – незаконно.

Единственное, что директор может сделать – это отстранить учителя. Даже не можем этих учительниц не допустить в школу, у нас нет такого механизма действий. Находится на уроке – это незаконно, тогда мы обращаемся в полицию,

– добавил он.

Начальник отдела превенции Александрийского отдела полиции рассказал, что за две недели директор шесть раз обращалась в полицию.

Как накажут учительницу

Правоохранители, которые приезжают по вызову в школу, могут не только составить протокол, но и прекратить правонарушения – то есть они могут фактически вывести человека за пределы заведения.

В полиции говорят, что учительнице грозит административная ответственность в размере 17 тысяч гривен. Если же она будет повторно привлечена к административной ответственности в течение года – педагог заплатит 34 тысяч гривен.

Дело о нарушении карантинных норм александрийской учительницей полицейские передали в Александрийский горрайонный суд. Лариса Лысюк свое отстранение от работы планирует обжаловать в суде.

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Адвокат Алексей Суткевич считает, что права отстраненных учителей в данном случае не нарушаются.

"Государство в условиях пандемии, эпидемии имеет право ограничивать те или иные права людей. Фактически государство определяет то, что безопасность общественная имеет больший приоритет, чем право лица на защиту своих персональных данных. Государство не заставляет вакцинироваться, оно устанавливает ограничения для людей", – говорит он.

К слову, с 8 ноября в Украине отстраняют от работы учителей, отказывающихся вакцинироваться против коронавируса. По состоянию на 18 ноября уже отстранили более 3,4 тысяч педагогов. Подробности – читайте в статье.