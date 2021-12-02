По информации пользователей соцсети, инцидент произошел в 8 классе школы №1 в Александровке.

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Пятисекундное видео драки опубликовали в соцсетях. На нем восьмиклассник бьет свою одноклассницу. Ситуация получила огласку и возмутила общество.

Журналисты "Кировоградская правда" связались с директором школы №1 Людмилой Литвин. Она сообщила, что ситуацию там рассмотрели.

"Родители написали заявления, просят не давать объяснений и не комментировать информацию об их детях. Поэтому ничего не могу сказать. В школе работала ювенальная полиция. Они поставят все точки над "і"", – ответила руководительница.

Руководитель отдела ювенальной полиции области Сергей Бочарников пояснил, что девушки хотели посмотреть какое-то видео на интерактивной доске, а одноклассник запрещал им это делать, поскольку учитель не разрешал.

Между парнем и девушкой возник конфликт. Была толкотня и девушка также задевала парня. Мы сейчас проводим проверку, собираем объяснения. Родители девушки претензий не имеют,

– сказал он.

Осторожно, видео содержит сцены насилия.

Школьник избил одноклассницу / смотрите видео драки

Полиция проводит проверку

Сергей Бочарников добавил, что информация по инциденту от школы или родителей не поступала. Впрочем, учитывая наличие видео, факт такого случая зарегистрировали.

Сейчас проводится проверка по данному факту, ведь необходимо установить личности детей, какой это класс и что конкретно произошло.

Если не будет претензий друг к другу, но все же такой факт есть, поэтому полиция будет принимать меры административного воздействия в отношении родителей,

– отметил Бочарников.

К слову, на прошлой неделе двое учеников на Буковине подрались на видео, чтобы распространить его в соцсетях. Девушка первой бросилась на парня с кулаками. Шокирующее видео и детали – смотрите в статье.