Об этом рассказала директор коллегиума Наталья Малышева. По ее словам, в учебном заведении происходит психологический буллинг.

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В частности, отстраненная от работы учительница Лариса Лысюк даже настроила детей, чтобы они мешали проводить уроки учителям на замене.

Также в нашей школе появилась неизвестная женщина, которая называет себя юристом и представительницей интересов отстраненных учителей, которая также присутствовала на уроках,

– добавила Наталья Малышева.



Учебно-воспитательный комплекс "Александрийский коллегиум"

С чего начался конфликт с учителями

Конфликт в учебном заведении начался с того, что руководство вызвало в школу полицию, чтобы остановить урок учительницы истории Ларисы Лысюк, которая была отстранена от работы за отсутствие вакцинации против COVID-19.

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Учительница заявила, что никакого приказа не видела и назвала представителей полиции "преступной группировкой".

Директор подчеркнула, что сейчас отстраненные учителя продолжают ходить в школу. Они даже посещают уроки, на которых их временно заменяют коллеги, снимают это на видео, выкладывают в соцсети и ведут прямые эфиры.

Наталья Малышева говорит, что отстраненные учителя пренебрежительно относятся к коллегам и руководству школы и обзывают их обидными словами.

Руководство учебного заведения вызвало полицию дважды. Впервые правоохранители пришли на урок, который проводила Лариса Лысюк. Второй раз – когда в школу пришла правозащитница.

А что нам было делать? Силой вытягивать учительницу с урока мы не можем. Говорим, выйдите, она не выходит. Говорим, наденьте маски, они говорят, что это намордник. Что я ломаю их волю и втянута в эксперименты над людьми,

– говорит директор.

По ее словам, учителя рассказывают "то о Боге, то о сатане". А недавно даже заявили, что подали в суд на директора, бывшего мэра города и на 5 президентов Украины за "подделку государственного герба".

Наталья Малышева говорит, что такие действия мешают образовательному процессу, более того – в конфликт втягивают детей и родителей.

Сколько учителей отстранили в Александрийском коллегиуме? Директор ответила, что сейчас в учебном заведении из-за отсутствия прививок отстранено от работы 5 человек: 3 учителя и 2 технических работника.

Сама учительница Лариса Лысюк вместе со своей представительницей Римой Цыганок сообщает о том, что 18 ноября их не допустили в школу.

Она обвиняет директора в том, что из-за ее приказа об отстранении она может умереть "голодной смертью". По ее словам, она пытается защитить себя и свое право на позицию отказаться от вакцинации.

Почему вакцинироваться важно? В Украине продолжают умирать люди из-за коронавируса. Так, за прошедшие сутки, 18 ноября, COVID-19 унес жизни еще 725 человек. Кроме того, за сутки в Украине выявили 20 050 новых больных на COVID-19, среди них 1 555 детей. Добавим, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело – 3 304 058 людей, умерших, к сожалению, 80 231 инфицированных.

К слову, по состоянию на утро 18 ноября по крайней мере одной дозой вакцины привито 96,1% работников школ. В то же время полный цикл прививки от COVID-19 получили более 544 тысяч работников школ (84%).

Где меньше всего учителей? Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов и в дальнейшем остаются Ровенская, Тернопольская и Закарпатская области (во всех регионах вакцинировано менее 10% учителей двумя дозами).