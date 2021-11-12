В то же время, согласно изменениям постановления правительства, с 8 ноября все чиновники и педагоги, которые не вакцинировались от COVID-19, должны быть отстранены от исполнения своих обязанностей.

К теме Школы должны работать очно, ведь там отстранили всех невакцинированных учителей – Шмигаль

Учителя ходили на работу, несмотря на отстранение

Дирекция коллегиума проинформировала педработников должным образом и издала приказ об отстранении от работы. Однако учителя продолжали преподавать в заведении.

Конфликт пытались решить даже через управление образования, но никаких результатов это не принесло. Потому директор и работники управления образования вызвали полицию.

В соцсети появилось видео, где учительница истории Лариса Лысюк во время урока общается с полицейскими, которые пришли составить на нее админпротокол. Педагог продолжала ходить на работу, несмотря на то, что отстранена.

Смотрите видео конфликта с учительницей:

По словам самой женщины, директор не приносил ей приказ об отстранении. В то же время, еще 9 ноября Лысюк опубликовала на своей странице в фейсбуке фото этого приказа.

Получили приказ. Обидно, что понятие о трудовых правоотношениях у руководителя отсутствует. Большое спасибо за проявление человеческой сущности и совести, или их усыпленности, или... За мою педагогическую деятельность еще ни один директор к такому не прибегал. Что-то их останавливало,

– написала она.

Полиция составила админпротоколы на учителей

Как пояснили в полиции, наряд наведывался в коллегиум неоднократно:

Директор и представители управления образования вызвали наряд. Полицейские составили соответствующие административные материалы,

– отметил начальник Александрийского отдела полиции Владимир Хвостов.

Отметим, что по состоянию на 10 ноября почти 10 тысяч работников учебных заведений отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации. Сейчас Киевская область в топе областей, которые отстранили больше всего работников учебных заведений. В области отстранили около 800 учителей.

Сколько невакцинированных учителей отстранили по областям:

Ровно – более тысячи непривитых работников образования (338 из садиков, 914 – из школ, 250 – из вузов).

Одесса – 850 работников учебных заведений.

Львов – более трехсот невакцинированных работников школ.

Черновцы – 378 непривитых педагогов.

Ужгород – более 50 невакцинированных учителей.

Харьков – 105 непривитых учителей и 32 работника детских садов.

Днепр – 99 работников школ города.

Чернигов – 218 невакцинированных педагогов.

Винница – 130 невакцинированных педагогов (среди них 52 – работники детсадов, а 78 – учителя).

Волынь – 995 невакцинированных работников (в том числе – 348 воспитателей и 647 работников школ).

Кропивницкий – более полусотни педагогов (в частности, 36 учителей и 17 воспитателей).

Черкассы – более полутысячи работников образования (из них 60 воспитателей, 171 учитель, 17 педагогов внешкольного образования).

Сумы – 20 работников школ и 10 работников садов.

Николаев – 525 человек (из них – 502 работника школ, 20 работников из интернатов).

Запорожье – 584 невакцинированных педагогов.

Отметим, что данные об отстранении работников были обнародованы по состоянию на 8 ноября. За три дня они могли измениться – учителя за это время имели возможность сделать одну дозу вакцинации против COVID-19.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться на работу? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что они переболели), то они смогут вернуться к работе.

К слову, в Ровненской области более тысячи работников школ отстранили от работы из-за отсутствия сертификата о прививках от коронавируса. Почему педагоги не хотят вакцинироваться и в каких общинах области вакцинировали всех работников – читайте в статье.