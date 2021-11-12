В то же время, согласно изменениям постановления правительства, с 8 ноября все чиновники и педагоги, которые не вакцинировались от COVID-19, должны быть отстранены от исполнения своих обязанностей.
К теме Школы должны работать очно, ведь там отстранили всех невакцинированных учителей – Шмигаль
Учителя ходили на работу, несмотря на отстранение
Дирекция коллегиума проинформировала педработников должным образом и издала приказ об отстранении от работы. Однако учителя продолжали преподавать в заведении.
Конфликт пытались решить даже через управление образования, но никаких результатов это не принесло. Потому директор и работники управления образования вызвали полицию.
В соцсети появилось видео, где учительница истории Лариса Лысюк во время урока общается с полицейскими, которые пришли составить на нее админпротокол. Педагог продолжала ходить на работу, несмотря на то, что отстранена.
Смотрите видео конфликта с учительницей:
По словам самой женщины, директор не приносил ей приказ об отстранении. В то же время, еще 9 ноября Лысюк опубликовала на своей странице в фейсбуке фото этого приказа.
Получили приказ. Обидно, что понятие о трудовых правоотношениях у руководителя отсутствует. Большое спасибо за проявление человеческой сущности и совести, или их усыпленности, или... За мою педагогическую деятельность еще ни один директор к такому не прибегал. Что-то их останавливало,
– написала она.
Полиция составила админпротоколы на учителей
Как пояснили в полиции, наряд наведывался в коллегиум неоднократно:
Директор и представители управления образования вызвали наряд. Полицейские составили соответствующие административные материалы,
– отметил начальник Александрийского отдела полиции Владимир Хвостов.
Отметим, что по состоянию на 10 ноября почти 10 тысяч работников учебных заведений отстранены от работы из-за отсутствия вакцинации. Сейчас Киевская область в топе областей, которые отстранили больше всего работников учебных заведений. В области отстранили около 800 учителей.
Сколько невакцинированных учителей отстранили по областям:
- Ровно – более тысячи непривитых работников образования (338 из садиков, 914 – из школ, 250 – из вузов).
- Одесса – 850 работников учебных заведений.
- Львов – более трехсот невакцинированных работников школ.
- Черновцы – 378 непривитых педагогов.
- Ужгород – более 50 невакцинированных учителей.
- Харьков – 105 непривитых учителей и 32 работника детских садов.
- Днепр – 99 работников школ города.
- Чернигов – 218 невакцинированных педагогов.
- Винница – 130 невакцинированных педагогов (среди них 52 – работники детсадов, а 78 – учителя).
- Волынь – 995 невакцинированных работников (в том числе – 348 воспитателей и 647 работников школ).
- Кропивницкий – более полусотни педагогов (в частности, 36 учителей и 17 воспитателей).
- Черкассы – более полутысячи работников образования (из них 60 воспитателей, 171 учитель, 17 педагогов внешкольного образования).
- Сумы – 20 работников школ и 10 работников садов.
- Николаев – 525 человек (из них – 502 работника школ, 20 работников из интернатов).
- Запорожье – 584 невакцинированных педагогов.
Когда отстраненные учителя смогут вернуться на работу? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что они переболели), то они смогут вернуться к работе.
К слову, в Ровненской области более тысячи работников школ отстранили от работы из-за отсутствия сертификата о прививках от коронавируса. Почему педагоги не хотят вакцинироваться и в каких общинах области вакцинировали всех работников – читайте в статье.