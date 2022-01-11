Исполняющая обязанности руководителя управления образования Лариса Сачевская рассказала, что детей решили перевести на дистанционку из-за холодных классов.
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Как только в школе станет теплее – учащиеся вернутся за парты.
Температурная норма, при которой дети могут пойти в школу, 17 – 18 градусов. Показатели измеряют ежедневно два раза,
– уточнила Лариса Сачевская.
По ее словам, в настоящее время в Светловодске работают 11 учебных заведений и четыре филиала. В них учатся 4789 учащихся.
К слову, в Харьковской области восемь школ перевели на дистанционное обучение из-за гололеда. Школьники вынуждены несколько дней учиться в онлайн-режиме. Ожидается, что за парты дети сядут с 12 января.