Исполняющая обязанности руководителя управления образования Лариса Сачевская рассказала, что детей решили перевести на дистанционку ​​из-за холодных классов.

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Как только в школе станет теплее – учащиеся вернутся за парты.

Температурная норма, при которой дети могут пойти в школу, 17 – 18 градусов. Показатели измеряют ежедневно два раза,

– уточнила Лариса Сачевская.

По ее словам, в настоящее время в Светловодске работают 11 учебных заведений и четыре филиала. В них учатся 4789 учащихся.

К слову, в Харьковской области восемь школ перевели на дистанционное обучение из-за гололеда. Школьники вынуждены несколько дней учиться в онлайн-режиме. Ожидается, что за парты дети сядут с 12 января.