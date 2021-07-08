Актив школы стал авторами сразу трех проектов, победивших в "Школьном общественном бюджете 2020". Проект "School Art-28" уже реализовали, поэтому на стене школы появилась эмблема и девиз учебного заведения "Мечтай! Развивайся! Действуй!".

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Два следующих проекта

Сейчас планируют реализовать еще два проекта, один из которых большой – молодежный коворкинг центр, а другой маленький – кинотеатр под открытым небом.

Коворкинг центр

Большой проект, по мнению директора школы Лилии Вавринов, позволит объединить работу общественных организаций с учениками и жителями микрорайона. Реализация замысла станет примером партнерских отношений между школой и обществом.

Формирование гражданской компетентности не ограничивается одним лишь школьным двором,

– отмечает Лилия Вавринов.

Особенностью центра станет то, что на втором этаже обустроят парник, где дети будут учиться социальному предпринимательству и развивать навыки финансовой грамоты. Рядом с помещением, согласно с проектом, расположится открытая терраса.

На втором этаже здания появится парник / Фото Тернопольский городской совет

Кинотеатр под открытым небом

В тернопольской школе уже несколько лет действует клуб документального кино. С целью привлечения большего количества учеников к просмотру документальных фильмов, во внутреннем дворике учебного заведения откроют кинотеатр под открытым небом.

Локация также будет служить местом для проведения уроков, отдыха, встреч, организации собраний, концертов, презентаций и тому подобного.

Тернопольские ученики будут смотреть документальные фильмы под открытым небом / Фото Pexels