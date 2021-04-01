В Киевском медицинском университете Служба безопасности Украины и столичная прокуратура проводят обыски. Университет подозревают в незаконном зачислении иностранных студентов.

Информацию журналистам 24 канала подтвердили в Службе безопасности Украины.

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"СБУ продолжает разоблачение схем незаконного оформления иностранных студентов в медицинских вузах. Продолжаются следственные действия", – заявила пресс-служба СБУ.

В то же время ректор вуза Борис Ивнев рассказал изданию "Страна", что в вуз пришли следователи СБУ и прокуратуры, проводят обыски во всех помещениях университета.

Всего их человек 15 – 20. Они заблокировали работу вуза. Двери собираются ломать, уже вызвали МЧС, чтобы открыть двери, от которых потерялись ключи,

– сказал он.

По словам ректора, Киевский медицинский университет подозревают в том, что там незаконно зачислили иностранных студентов в декабре 2020 года. Однако, Борис Ивнев уверяет, что студентов, которые прилетели позже 15 декабря, зачислили в январе на весенний набор без нарушений закона.

К слову, 31 марта следователи Нацполиции вместе с СБУ подали ходатайство в суд об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Так, руководителя Национальной академии аграрных наук подозревают в коррупции. В частности, он способствовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН. Больше – читайте по ссылке.