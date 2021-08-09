Глава Киевской ОГА Василий Володин уверяет, что рабочая группа уже начала инспекции в образовательных учреждениях региона.

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Он надеется, что новый учебный год стартует в оффлайне, а не дистанционно.

Именно поэтому мы уделяли очень много внимания подготовке наших школ к новому учебному году. Речь идет о масштабных работах. Среди них – ремонт котельных, проведение мероприятий по энергосбережению и обновлению спортзалов,

– добавил Володин.

По его словам, сейчас 78% школ уже готовы полностью. На остальных объектах работы или реконструкции еще продолжаются, однако будут завершены вовремя.

В частности, отремонтировали 87 котельных, 36 систем отопления и 4 спортзалы. Продолжают ремонтировать еще 15 котельных и 21 систему отопления. Больше всего сделано в Бучанской, Сквирский и Рокитнянской общинах.

К слову, правительство издало постановление, что школы, в которых привиты менее 20% педагогов, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина. Тогда в таких школах вводится дистанционное обучение (если нет 80% вакцинированных учителей).