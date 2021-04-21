Детсады не работают в 25 общинах области. Поэтому, теперь 19 тысяч детей остались дома.

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Однако еще в семи общинах некоторые садики работают в очном режиме, но другие – тоже на карантине.

Также направлены на самоизоляцию 17 отдельных групп в 14 садиках (больше всего в Белоцерковской, Броварской, Бориспольской общинах),

– отметили в ОГА.

Какова ситуация в школах

В 322 школах Киевской области сейчас организовано очное обучение для учеников 1 – 4 классов. То есть 48,2 тысяч учеников посещает школы. Но обучение осуществляется с соблюдением санитарных требований.

А на дистанционное обучение переведены ученики начальных классов в 30 общинах (317 школ, 2 809 классов, 61,1 тысяча учеников). Соответствующие решения приняли местные комиссии по ТЭБ и ЧС.

Кроме того, из-за заболевания коронавирусом на самоизоляцию направлены 29 классов начальной школы в 17 школах (697 учащихся).

На прошлой неделе поступили сообщения о подтверждении заболевания COVID-19 у 51 ученика и 45 учителей области. Всего на лечении находятся 282 ученика и 441 учитель.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве? По состоянию на утро 21 апреля в Киеве зафиксировано 965 новых случаев коронавируса. Всего в столице подтверждено 187 196 случаев COVID-19. С начала эпидемии в Киеве выздоровели 116 498 человек.

Кроме того, в 22 профтехах и 11 колледжах Киевской области организовано дистанционное обучение.

К слову, в Киеве до 30 апреля продлили действие строгого карантина. Поэтому в столице закрыты детсады и школы.