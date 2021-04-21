Детсады не работают в 25 общинах области. Поэтому, теперь 19 тысяч детей остались дома.
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Однако еще в семи общинах некоторые садики работают в очном режиме, но другие – тоже на карантине.
Также направлены на самоизоляцию 17 отдельных групп в 14 садиках (больше всего в Белоцерковской, Броварской, Бориспольской общинах),
– отметили в ОГА.
Какова ситуация в школах
В 322 школах Киевской области сейчас организовано очное обучение для учеников 1 – 4 классов. То есть 48,2 тысяч учеников посещает школы. Но обучение осуществляется с соблюдением санитарных требований.
А на дистанционное обучение переведены ученики начальных классов в 30 общинах (317 школ, 2 809 классов, 61,1 тысяча учеников). Соответствующие решения приняли местные комиссии по ТЭБ и ЧС.
Кроме того, из-за заболевания коронавирусом на самоизоляцию направлены 29 классов начальной школы в 17 школах (697 учащихся).
На прошлой неделе поступили сообщения о подтверждении заболевания COVID-19 у 51 ученика и 45 учителей области. Всего на лечении находятся 282 ученика и 441 учитель.
Кроме того, в 22 профтехах и 11 колледжах Киевской области организовано дистанционное обучение.
К слову, в Киеве до 30 апреля продлили действие строгого карантина. Поэтому в столице закрыты детсады и школы.