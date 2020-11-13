Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко решил продолжить обучение в онлайн-форме до конца этого семестра из-за стремительного распространения пандемии COVID-19.

Соответствующее распоряжение издал и. о. ректора Леонид Губерский. Об этом сообщили на фейсбук-странице КНУ им. Т. Шевченко.

Интересно Ограничения для школ, текст радиодиктанта и заявления Шкарлета: итоги недели в образовании

Зимняя сессия в этом году тоже будет проходить в онлайн-режиме. В распоряжении отметили, что в университете будет продолжено обучение с использованием дистанционных технологий до 31 декабря 2020 года.

"Распоряжение ректора обязывает деканов факультетов, директоров институтов, колледжей, лицея продлить с 15 ноября до 31 декабря 2020 года обучение в дистанционном режиме", – говорится в документе.

Продление срока онлайн-обучения состоялось по согласованию с профсоюзом университета и студенческим парламентом.

Добавим, что Киевский университет им. Тараса Шевченко ушел на карантин с 8 октября 2020 года из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Все это время обучение там проводили дистанционно.