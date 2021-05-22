Новый курс стартует 26 мая и будет продолжаться в течение 28 мая, 2 и 4 июня. Курс пройдет в режиме онлайн – лекции будут проходить на платформе Youtube.

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Киевский молодежный центр запускает курс "Командообразование" / Фото фейсбук Киевского молодежного центра

Что в курсе

Обучение является актуальным для руководителей, HR-менеджеров и непосредственно специалистов, работающих в коллективе. Каждый желающий сможет узнать больше о:

  • сплочении коллектива и эффективном взаимодействие в команде;
  • команде и командообразовании;
  • методиках для сплочения коллектива;
  • техниках и играх для командообразования.