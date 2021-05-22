Новый курс стартует 26 мая и будет продолжаться в течение 28 мая, 2 и 4 июня. Курс пройдет в режиме онлайн – лекции будут проходить на платформе Youtube.

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Киевский молодежный центр запускает курс "Командообразование" / Фото фейсбук Киевского молодежного центра

Что в курсе

Обучение является актуальным для руководителей, HR-менеджеров и непосредственно специалистов, работающих в коллективе. Каждый желающий сможет узнать больше о:

сплочении коллектива и эффективном взаимодействие в команде;

команде и командообразовании;

методиках для сплочения коллектива;

техниках и играх для командообразования.

Справка: Киевский молодежный центр – это сплоченная, инновационная и открытая платформа для молодежи. Цель организации – способствовать развитию личностей, способных создавать будущее общины города Киева и общества в целом. Одними из ключевых направлений деятельности КМЦ являются в частности: привлечение молодежи к участию в жизни города, развитие перспектив, компетенций и возможностей для индивидов, формирование и развитие национально-патриотических и общечеловеческих ценностей и прочее.