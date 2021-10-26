Киевский городской совет поддержал инициативу прокуратуры и предоставил поручение соответствующим Департаментам разработать внедрение проекта.

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Теперь соответствующие органы должны разработать процедуру установки металлодетекторов и определить критерии выбора школ для внедрения пилотного проекта.

Если инициатива прокуратуры докажет свою эффективность и будет положительно воспринята родителями, детьми и учителями, КГГА рассмотрит вопрос установки металлодетекторов во всех учебных заведениях столицы.

К слову, ранее в КГГА рассказывали, что в большинстве школ Киева есть камеры видеонаблюдения. Также у каждой школы в Киеве есть тревожная кнопка вызова охраны. Ведомство приступило к работе над новым проектом – установкой автоматизированной системы датчиков движения, чтобы усилить безопасность в школах.