Киевские вузы переходят на дистанционное обучение

С 23 сентября Киевский национальный университет имени Т. Шевченко, Киевский экономический университет им. В. Гетьмана и Киевский национальный лингвистический университет сообщили о переходе на дистанционное обучение.

Киевский национальный университет имени Т. Шевченко

В КНУ Шевченко сейчас планируют, что онлайн-обучение продлится до 13 октября. На дистанционку перевели всех студентов дневной и заочной форм обучения.

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Кроме того, руководителей структурных подразделений КНУ обязали составить реестры наличия у работников "желтого" (наличие первой прививки или отрицательного результата ПЦР-тестирования, или справки о выздоровлении от COVID-19) и "зеленого" (полный курс вакцинации) COVID-сертификатов.

Киевский экономический университет имени Вадима Гетьмана

Источник: "Суспильное"

Все студенты экономического университета В. Гетьмана перешли на онлайн-обучение с 23 сентября. Согласно распоряжению университета, дистанционное обучение будет продолжаться, пока не 80% работников университет не прививаются против коронавируса.

Киевский национальный лингвистический университет

Источник: Пресс-служба КНЛУ

В КНЛУ ректорат также принял решение ввести дистанционное обучение с 23 сентября для студентов всех форм получения образования.

Учебные занятия со студентами проводятся в реальном времени в онлайн-формате в соответствии с утвержденными расписаниями занятий. Образовательный процесс на всех факультетах с 23 сентября осуществляется в первую смену. Начало занятий – 08: 00,

– написали на сайте вуза.

К слову, студенты Государственного университета коммуникаций в Киеве сообщили, что руководство вуза заставляет их вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то там грозятся выселить их из общежитий. Детали читайте в статье.