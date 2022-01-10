Школьники две недели отдыхали и теперь возвращаются в школы. Обучение будет проходить в очной форме, но с соблюдением определенных правил безопасности.

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Какие ограничения действуют в школах Киева

Обучать детей будут педагоги, которые вакцинировались от коронавируса.

В помещениях учебных заведений будет соблюдаться санитарный режим. В частности, на переменах ученики должны носить маски.

К школам и садикам не допускаются родители и другие люди, не имеющие отношения к учебному процессу.

Также в желтой зоне запрещено посещать школы учениками, если на самоизоляции из-за контакта с человеком с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и сотрудников.

Коронавирус в Киеве! За минувшие сутки, 9 января, зарегистрировали 398 новых случаев коронавируса. Это на 39 случаев меньше, чем в предыдущий день. Добавим, что всего в столице подтверждено 338 632 случая COVID-19.

К слову, зимние каникулы у большинства школьников начались по графику МОН, с 25 декабря. Закончиться должны тоже планово – 10 января ученики выходят на очное обучение.

Однако есть школы, где отдых стартовал 30 или даже 31 декабря. При этом вернуться к учебе дети должны в тот же день, как и все – 10 января. Поэтому, зимние каникулы некоторым детям сократили. Самые короткие продлятся всего 9 дней (вместо 16 рекомендуемых МОН).

Отметим, что в Измаиле Одесской области ученики с 10 января выходят с зимних каникул на дистанционку. Онлайн-обучение для всех школ города ввели из-за высокой заболеваемости детей. Детали – в статье.