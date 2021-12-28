Киевские школьники ушли на каникулы: когда дети вернутся за парты

В школах Киева во вторник, 28 декабря, официально начались каникулы. Они продлятся до 9 января, следовательно, дети будут отдыхать две недели.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник написал в соцсетях, что 28 декабря в столичных учебных заведениях начались каникулы.

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По его словам, закончатся каникулы 9 января. Так, уже в понедельник, 10 января, ученики вернутся в классы.

При этом Николай Поворозник призвал школьников к соблюдению ограничений, чтобы очное обучение после каникул продолжилось.

Все мы хотим, чтобы дети здоровыми присоединились к учебному процессу. Для этого мы должны соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в желтой зоне эпидопасности,

– добавил он.

К слову, МОН советовало установить зимние каникулы в школах с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Большинство регионов прислушались к этой рекомендации, однако в некоторых городах каникулы начались раньше.

Сколько продлятся зимние каникулы в других регионах:

Львов – с 27 декабря по 10 января (однако многие школы начнут с 31 декабря).

Ивано-Франковск – с 31 декабря по 16 января включительно.

Кропивницкий – в периоде с 27 – 30 декабря до 10 января.

Харьков – с 28 декабря до 10 января (однако фактически последним учебным днем будет пятница, 24 декабря).

Ровно – с 25 декабря до 9 января включительно.

Хмельницкий – с 30 декабря до 9 января включительно.

Чернигов – с 24 декабря до 9 января включительно.

Полтава – с 25 декабря до 10 января (однако в Кременчуге каникулы будут длиться с 1 по 16 января).

Волынь – с 28 декабря до 9 января включительно.

Житомир – рекомендовано с 31 декабря по 16 января.

Сумы – с 25 декабря до 9 января включительно.

Днепр – с 25 декабря по 10 января.

Кривой Рог – с 25 декабря до 9 января включительно.

Текст публикации Николая Поворозника:

Друзья, с сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы. Завершатся каникулы 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровыми присоединились к учебному процессу. Для этого все мы должны придерживаться элементарных правил и ограничений, которые действуют в Киеве в связи с нахождением города в желтой зоне эпидопасности.