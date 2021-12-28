Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник написал в соцсетях, что 28 декабря в столичных учебных заведениях начались каникулы.
Важно Как провести зимние каникулы с пользой: оригинальные советы для учеников
Когда дети вернутся за парты
По его словам, закончатся каникулы 9 января. Так, уже в понедельник, 10 января, ученики вернутся в классы.
При этом Николай Поворозник призвал школьников к соблюдению ограничений, чтобы очное обучение после каникул продолжилось.
Все мы хотим, чтобы дети здоровыми присоединились к учебному процессу. Для этого мы должны соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в желтой зоне эпидопасности,
– добавил он.
К слову, МОН советовало установить зимние каникулы в школах с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Большинство регионов прислушались к этой рекомендации, однако в некоторых городах каникулы начались раньше.
Сколько продлятся зимние каникулы в других регионах:
- Львов – с 27 декабря по 10 января (однако многие школы начнут с 31 декабря).
- Ивано-Франковск – с 31 декабря по 16 января включительно.
- Кропивницкий – в периоде с 27 – 30 декабря до 10 января.
- Харьков – с 28 декабря до 10 января (однако фактически последним учебным днем будет пятница, 24 декабря).
- Ровно – с 25 декабря до 9 января включительно.
- Хмельницкий – с 30 декабря до 9 января включительно.
- Чернигов – с 24 декабря до 9 января включительно.
- Полтава – с 25 декабря до 10 января (однако в Кременчуге каникулы будут длиться с 1 по 16 января).
- Волынь – с 28 декабря до 9 января включительно.
- Житомир – рекомендовано с 31 декабря по 16 января.
- Сумы – с 25 декабря до 9 января включительно.
- Днепр – с 25 декабря по 10 января.
- Кривой Рог – с 25 декабря до 9 января включительно.
Текст публикации Николая Поворозника:
Друзья, с сегодняшнего дня в столичных учебных заведениях начались каникулы. Завершатся каникулы 9 января. И все мы хотим, чтобы дети здоровыми присоединились к учебному процессу. Для этого все мы должны придерживаться элементарных правил и ограничений, которые действуют в Киеве в связи с нахождением города в желтой зоне эпидопасности.