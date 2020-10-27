Школы Киевской области, которые попали в красную зону, после осенних каникул перейдут на дистанционное обучение. Однако садики будут работать.

Об этом заявил глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба КОГА.

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Так, вернутся ли дети на учебу после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. По словам Володина, школы в красной зоне будут обучать учеников дистанционно.

В то же время детские сады на Киевщине будут работать в обычном режиме. Добавим, что в области их всего около 780, их посещает более 54 тысяч детей.

Уже известно, что из-за коронавируса у детей и воспитателей 14 детсадов закрыли на карантин. Также в Киевской области на дистанционное обучение до 15 ноября перешли 22 заведения профессионально-технического и 11 учреждений профессионального образования.

Кроме того, почти 4 тысячи студентов выехали из общежитий, однако еще 336 студентов остались там жить с соблюдением противоэпидемических условий. В частности, это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также студенты, которые проходят производственную практику на предприятиях.

Какова ситуация с коронавирусом на Киевщине? Сейчас в области более 14 тысяч случаев заражения COVID-19.

Отметим, что с 26 октября в Киевской области в красную зону попали города Борисполь, Васильков и Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы.

Какова позиция МОН по обучению после каникул? В Минобразования тоже отмечают, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации. В частности, планируется, что в красной зоне после каникул останутся на дистанционке. Однако обучение для учащихся начальных классов и дошкольников будет в очном формате,