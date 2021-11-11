С 8 ноября государственных служащих и преподавателей, которые не вакцинировались против COVID-19 начали отстранять от работы. Такой приказ Минздрав принял 4 октября.

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Председатель Киевской ОГА Василий Володин отметил, что по состоянию на 11 ноября от работы отстранили 784 работника учебных заведений.

Это не только учителя. Это все работники учебных заведений, которые отказались вакцинироваться. И не предоставили справку о противопоказаниях к вакцинации,

– отметил Володин.

Начальник Главного управления общего, среднего и дошкольного образования МОН Украины Юрий Кононенко заявил, что Киевская область попала в топ областей по отстранению от работы работников учебных заведений из-за отсутствия вакцинации.

Всего по состоянию на 9 ноября в Украине отстранено от работы почти 10 тысяч работников. Подробнее о том, как педагогов отстраняют от работы и будут ли им выплачивать зарплату и больничные – читайте в статье.

Почему важно вакцинироваться Только в Киеве выявили за минувшие сутки, 10 ноября, свыше 2 тысяч больных коронавирусом. 51 человек умер. Всего за период пандемии в Киеве 6728 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 274 тысячи. По всей Украине за прошедшие сутки зафиксировали 24 747 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 1 550 детей. В больницы госпитализировали 4 778 человек с выраженными симптомами COVID-19 или подозрением на недуг. К сожалению, летальных исходов – 652.

К слову, директора школ, садиков и других учебных заведений начали издавать приказы об отстранении работников. Добавим, что если учитель привит хотя бы одной дозой, его не могут отстранить от работы. Сколько учителей в регионах Украины уже отстранили – читайте в статье.