Депутат Верховной Рады Рустем Умеров сообщил об открытии крымскотатарской школы на Киевщине. По его словам, новая современная школа функционирует на базе крымскотатарского культурно-образовательного центра BIRLIK.

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Что известно о школе

Директор учебного заведения Birlik School Назим Сейдаметов рассказал изданию QHA, что заведение расположено на одном участке с мечетью и занимает площадь 500 квадратных метров.

В школе пока будут с пятого по восьмой класс, уже провели тестирование для детей, желающих учиться.

Тесты по четырем направлениям: для определения IQ, по математике, английскому и украинскому языкам показали средний уровень знаний. Однако учитывая близкое начало учебного года, решили никому не отказывать,

– отметил директор.

По словам Сейдаметова, в школе будут преподавать:

крымскотатарский язык,

украинский язык,

английский язык,

турецкий язык,

арабский язык,

Коран,

исламскую этику.

Кроме того, особое внимание будет уделяться естественным и техническим дисциплинам, в соответствии с учебной системы STEAM.

Смотрите видео о школе для крымских татар:

Раньше в школе говорили, что эффективность обучения будет достигаться путем полного дня обучения и пребывания детей в учебном заведении с утра до вечера. Это обеспечит полную загрузку детей и максимально эффективное использование их времени в течение дня.

Директор добавил, что в ближайшее время школа должна получить лицензию на образовательную деятельность, сейчас завершается формирование педагогического коллектива. Большинство среди учителей составляют переселенцы из Крыма.

Справка. Общественное объединение Birlik объединяет крымских татар, проживающих на материковой Украине. Село Чайки – это место проживания крымских татар, а также мусульман, выходцев из постсоветских и других стран.

К слову, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что на оккупированном полуострове обучение на украинском языке сократилось в 50 раз – на сегодня это 249 учеников, а на крымскотатарском учатся лишь 3 процента (6400 учащихся) от общего количества школьников.