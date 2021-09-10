Депутат Верховной Рады Рустем Умеров сообщил об открытии крымскотатарской школы на Киевщине. По его словам, новая современная школа функционирует на базе крымскотатарского культурно-образовательного центра BIRLIK.
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Что известно о школе
Директор учебного заведения Birlik School Назим Сейдаметов рассказал изданию QHA, что заведение расположено на одном участке с мечетью и занимает площадь 500 квадратных метров.
В школе пока будут с пятого по восьмой класс, уже провели тестирование для детей, желающих учиться.
Тесты по четырем направлениям: для определения IQ, по математике, английскому и украинскому языкам показали средний уровень знаний. Однако учитывая близкое начало учебного года, решили никому не отказывать,
– отметил директор.
По словам Сейдаметова, в школе будут преподавать:
- крымскотатарский язык,
- украинский язык,
- английский язык,
- турецкий язык,
- арабский язык,
- Коран,
- исламскую этику.
Кроме того, особое внимание будет уделяться естественным и техническим дисциплинам, в соответствии с учебной системы STEAM.
Смотрите видео о школе для крымских татар:
Раньше в школе говорили, что эффективность обучения будет достигаться путем полного дня обучения и пребывания детей в учебном заведении с утра до вечера. Это обеспечит полную загрузку детей и максимально эффективное использование их времени в течение дня.
Директор добавил, что в ближайшее время школа должна получить лицензию на образовательную деятельность, сейчас завершается формирование педагогического коллектива. Большинство среди учителей составляют переселенцы из Крыма.
К слову, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что на оккупированном полуострове обучение на украинском языке сократилось в 50 раз – на сегодня это 249 учеников, а на крымскотатарском учатся лишь 3 процента (6400 учащихся) от общего количества школьников.