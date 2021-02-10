Офис генпрокурора разоблачил мошенническую схему, которую на Киевщине вместе с сообщниками организовал бывший ректор одного из медицинских вузов. Студентам за деньги предлагали "помощь" в сдаче экзамена КРОК.

Провернуть эти махинации ректору удалось благодаря знакомствам в Министерстве здравоохранения и государственной организации "Центр тестирования".

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Заметим, что КРОК – это внешнее независимое оценивание профессиональной компетентности студентов-медиков. Такие экзамены проводятся в Украине в 1999 году.

Как работала схема

Бывший ректор гарантировал студентам успешную сдачу экзамена и получение сертификата, который это подтверждает. За "услугу" хотел 3 тысячи долларов.

Найдя "клиента", мужчина предлагал преподавателям и студентам-отличникам сдать тестовый экзамен вместо него. За это платил 500 долларов.

Чтобы реализовать задуманное меняли фото в паспорте заказчика на фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен.

Другие подробности

Следствие установило ряд случаев, когда КРОК составляли по поддельным паспортам. Более 60 студентов получили сертификаты благодаря этой мошеннической схеме.

Обратите внимание! По данным Офиса генпрокурора, такая деятельность приносила экс-ректору и его сообщнику около 2 миллионов долларов ежегодно.

Правоохранители провели обыски по месту жительства участников сделки и местам проведения экзаменов. Они изъяли экзаменационные работы подставных студентов, документы по проведению экзаменов.

А кроме этого – паспорта граждан Украины с очевидными признаками подделки, средства связи, деньги, бланки сертификатов относительно успешного прохождения экзамена и тому подобное.

Что изъяли правоохранители / Фото офиса генпрокурора

Решается вопрос об уведомлении о подозрении в мошенничестве 3 фигурантам. Им грозит лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.