Педагоги должны вакцинироваться, поскольку в области стремительно растет количество заболевших коронавирусом. Об этом рассказал глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин 16 сентября.

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80% вакцинированных учителей

Чиновник 16 сентября совершил рабочую поездку в Вишневую общину. Там он пообщался с коллективом лицея "Идеал" по вакцинации против COVID-19.

На Киевщине должны провакцинировать 80% учителей / Фото Киевской облгосадминистрации

Там сейчас сделали прививку 61% учителей. К 20 сентября процент вакцинированных должен вырасти до 80, иначе школу закроют. Онлайн-обучение проводить не планируют.

Будут работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас прививку получил 61% учителей. Есть возможность исправить это. Если же до 20 сентября этого не сделают, школу закроют. Онлайна не будет,

– говорит Василий Володин.

Дистанционного обучения больше не будет / Фото Киевской облгосадминистрации

Чиновник отмечает, что провакцинировать 80% персонала должны во всех отраслях. Это касается не только школ. Ведь прививки сейчас – это единственный способ защититься от болезни.