В Киево-Могилянской академии наконец-то выбрали президента

Через два года после работы без фактического руководителя, в самом престижном вузе Украины наконец-то появился президент. По результатам выборов, которые состоялись 27 января, этот пост занял экс-министр образования и науки Сергей Квит.

О результатах выборов сообщили на странице ассоциации выпускников Киево-Могилянской академии в фейсбуке. Согласно данным сообщества, кандидатуру Александры Гуменной поддержали 42,92% выборных представителей. Сергей Квит набрал более 50% голосов.

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В 2007 – 2014 годах Квит уже был в должности президента вуза.

Выборы со скандалом и титушками

Второй тур выборов главы КМА состоялся 27 января, однако все прошло не без инцидентов.

Около 14:00 на один из участков ворвались от 8 до 10 человек в масках, которые украли ящик с бюллетенями. Другой ящик залили краской.

На месте происшествия работали полицейские, которые задокументировали все обстоятельства преступления. Впрочем, на ход голосования этот инцидент никак не отразился.

Похищенный ящик в итоге был найден, а бюллетени из него признали действительными.

Выбрать президента не могли два года

Сергей Квит – доктор филологических наук, общественный деятель и журналист, который, будучи руководителем Киево-Могилянки, стал активным борцом с министром времен Януковича Дмитрием Табачником. После Майдана он стал руководителем минобразования.

Предыдущим руководителем вуза с 2014 по 2019 год был Андрей Мелешевич. В феврале 2020 года его переизбрали на пост президента, но в Кабмине отказались повторно назначить должностное лицо и сослались на толкование закона. В апреле того же года чиновники объявили новый конкурс на должность, но процесс избрания длился почти 2 года.