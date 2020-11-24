Национальный университет "Киево-Могилянская академия" предлагает обучение на бакалавра и магистра студентам из Беларуси, которые из-за политических преследований не могут учиться в своей стране.

Киево-Могилянская академия дает возможность белорусам поступить на 1-й год обучения на бакалавра и магистра. Поэтому с 9 ноября по 15 декабря 2020 года вуз проводит специальный дополнительный набор для студентов из Беларуси, подвергшихся притеснениям в своей стране, сообщает сайт академии.

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Отметим, что прием документов и вступительные экзамены в форме собеседований будут проходить в онлайн-режиме.

Кроме того, белорусские студенты, которых исключили из их университетов по политическим мотивам, могут восстановиться для дальнейшего обучения от 2-го курса обучения – в течение 2020/2021 года.

Зачисленным на обучение в Киево-Могилянскую академию белорусским студентам гарантируют обучение и проживание в общежитиях по обычной стоимости (как и для украинцев).

Для получения онлайн-консультации по поступлению на украиноязычные программы в академию нужно заполнить регистрационную форму. Сделать это можно по ссылке.

В Киево-Могилянской академии отметили, что преподаватели и студенты, отстаивая свое право на свободу и свободное волеизъявление, страдают от репрессий режима Александра Лукашенко. Так, в университете всегда будут поддерживать тех, кто разделяет это.

К слову, на фоне протестов в Беларуси из местных вузов начали отчислять студентов, которые выступали против режима Александра Лукашенко. Однако впоследствии самопровозглашенный президент решил подумать над тем, чтобы вернуть их на учебу, потому что об этом его просят родители отчисленных студентов.

Что известно о протестах студентов в Беларуси

Белорусские студенты массово приняли участие в протестах против Лукашенко. Силовики разгоняли митингующих, начались задержания.

Лукашенко призвал отчислять их из высших учебных заведений. Взамен предложил отправить молодежь в армию.

В то же время отчисленные студенты получили возможность учиться в других странах, в частности в Украине, Литве и Польше.

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