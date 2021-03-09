В лицее №157 в Киеве возник скандал между учителем Сергеем Берендеевым и отцом одного из учеников. Из-за конфликта учителя хотят уволить, хотя ученики поддерживают педагога.

Учитель Сергей Берендеев преподает в лицее историю и право, а также является соавтором школьного учебника по основам правоведения. Кроме того, педагог является классным руководителем 11 класса.

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Почему между учителем и отцом ученика возник конфликт

Учитель не угодил одному из родителей, который является автором Общественного бюджета лицея.

Конфликт начался, когда отец одиннадцатиклассника подстрекал детей уйти с урока, чтобы порепетировать вальс к выпускному. К тому же, мужчина сразу заплатил средства учителю танцев.

Но учитель Сергей Берендеев попросил учеников вернуться на занятия, потому что считает подготовку к ВНО важнее вальса. Папа был возмущен и теперь требует от учителя возместить плату учителю танцев.

Однако из-за конфликта руководство школы хочет заставить Сергея Берендеева уйти с работы "по собственному желанию" посреди учебного года.

В то же время дети поддерживают учителя, а с сыном отца, который и создал конфликт, у педагога отношения хорошие.

Меня обвинили, что я оскорбляю отца, сорвал свое родительское собрание, ну, и нужно готовиться к увольнению. Теперь сижу складываю чемоданы... Расправу готовят на вторник (9 марта), когда состоится собрание комиссии по этому делу,

– написал Сергей Берендеев.

По его словам, сейчас в лицее будут распространять ложные слухи и говорить, что вся эта история ложь, и будут делать все, чтобы учитель уволился.

"Конечно, ведь у них на кону не человеческая честь и достоинство, а "кормушка", ой, извините, "Общественный бюджет", – отметил Берендеев.

Учителя публично поддержал бывший заместитель министра социальной политики Сергей Нижинский.

Экс-чиновник опубликовал заявление: "Прошу МОН и главу Оболонской РГА Кирилла Фесика не допустить "рейдерского управления школой", усилить охрану, так как "институт смотрящих" может быть теперь в каждой школе".

Директор заведения Татьяна Ермак подтвердила, что конфликт между учителем и отцом ученика есть. Его будет решать специальная комиссия.

Обратите внимание! Известная учительница биологии с Харьковщины Ольга Халепа, которая читала ученикам рэп и стала лучшим педагогом 2020 года, уволилась из школы из-за издевательств коллег.