Пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка сообщила, что на основании видео, которые обнародовали ученики в соцсетях, в декабре 2021 года Уполномоченный по защите государственного языка принял решение о проверке двух упомянутых школ.

К теме В РФ уволили учительницу, читавшую ученикам стихи репрессированных поэтов: подробности скандала

Специалисты выявили в учебных заведениях нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Что известно об инциденте в школах

Учительница немецкого языка лицея №303 отказалась говорить на уроке на украинском языке после замечания ученика. Также учитель истории специализированной школы №152 проводил урок на русском языке.

Речь вероятно об учительнице Ларисе Бондарь, которая заявила, что "гордится тем, что не украинка, а русская".

"Не сдержала эмоции и очень сожалею, что так произошло. Я уже извиняюсь перед своим коллективом, при случае извинюсь перед ребенком, очень жалею, что так произошло. Больше нечего добавить. Я увольняюсь", – прокомментировала инцидент Лариса Бондарь.

Смотрите видео речи учительницы в киевской школе:

Что говорят в лицее? "Факт применения русского языка учителем лицея в образовательном процессе при проведении занятия по немецкому языку является досадным и единичным случаем, которому дана надлежащая оценка администрацией и педагогическим коллективом", – говорится в ответе лицея №303.

Учителей уволили

Сообщается, что учительнице немецкого языка вынесли выговор, она свою вину признала и решила уволиться по собственному желанию.

Администрация школы №152 сообщила, что учительнице истории также был вынесен выговор за нарушение действующего законодательства "по вопросам соблюдения педагогической этики". Преподавательницу уволили с работы.

К слову, на днях в Ровно учительница решила позавтракать во время онлайн-урока. Таким поведением она смутила детей, ведь постоянно чавкала и стучала посудой. Подробности – читайте в статье.