В Киеве учительница издевалась над учеником с аутизмом: что говорят в школе

В киевской школе №58 вспыхнул скандал. Сеть шокировало видео, на котором учительница бьет одного из учеников. В администрации учебного заведения прокомментировали инцидент.

Сейчас в школе проводят детальную проверку. Об этом журналистам сообщил Владимир Мельниченко, который занимает должность заместителя директора.

Читайте также Заставила съесть бумажку и била головой об парту: на Хмельнитчине учитель издевается над детьми

Комиссия изучает все детали

Он пояснил, что проводит эту проверку Временная следственная комиссия. В нее входят представители различных органов и управлений, в частности – педагогов, правоохранителей.

"Изучают все детали инцидента. Пока идет проверка, я не уполномочен нечто большее комментировать", – отметил заместитель директора.

Что известно об избиении мальчика в Киеве

Пострадавший мальчик имеет расстройства аутистического спектра. Он и еще один ребенок с инвалидностью учатся в инклюзивном классе школы №58 в Киеве.

По словам депутата, который распространил соответствующую информацию, агрессию учительница проявляла не впервые. Наконец, ее ассистент не выдержал и решил рассказать все родителям.

На кадрах, обнародованных в сети, видно, как женщина в школьном классе бьет и толкает ребенка. Одноклассники мальчика в это время выбегают за дверь.

По словам Мельниченко, учительница, которая агрессивно вела себя со школьниками, сейчас находится в отпуске.