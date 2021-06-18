Сейчас в школе проводят детальную проверку. Об этом журналистам сообщил Владимир Мельниченко, который занимает должность заместителя директора.

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Комиссия изучает все детали

Он пояснил, что проводит эту проверку Временная следственная комиссия. В нее входят представители различных органов и управлений, в частности – педагогов, правоохранителей.

"Изучают все детали инцидента. Пока идет проверка, я не уполномочен нечто большее комментировать", – отметил заместитель директора.

Обратите внимание! По словам Мельниченко, учительница, которая агрессивно вела себя со школьниками, сейчас находится в отпуске.

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