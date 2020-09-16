Киев попал в оранжевый уровень эпидемической опасности, поэтому учителя должны преподавать в защитных масках. Их уже закупает профсоюз работников образования. Также школам закупили дезинфицирующие средства на несколько месяцев.

Об этом рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в программе "Киев. Вслух", передает "Киев24".

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По ее словам, в оранжевой зоне учителя должны работать в защитных щитках. Поэтому, сейчас киевский образовательный профсоюз их закупает.

Заместитель председателя КГГА заверила, что на 33 миллиона гривен закуплено дезинфицирующих средств для школ, которых должно хватить на несколько месяцев. И также рассматривается вопрос о тестировании педагогов.

Старостенко рассказала, что директоров школ в Киеве уже проинформировали о том, как действовать определенной эпидемической зоне. Поэтому, поскольку сейчас столица находится в оранжевой зоне, там предусмотрена реализация смешанного формата обучения.

"В городе есть как маленькие по количеству учеников школы, так и большие. И в зависимости от этого в каждом учреждении действуют свои регламенты. Например, если учитель на самоизоляции, а класс работает, то дети приходят в класс и смотрят видео с учителем. Все эти моменты мы предусмотрели", – сказала она.

Старостенко добавила, что в Киеве летом проводили курсы по диджитализации учителей и разработали единые стандарты, чтобы не было ситуации, когда один учитель проводит уроки в Zоом, а другой просто сбрасывает задания в вайбер.

К слову, в Киеве четыре школы перевели на дистанционное обучение из-за того, что у учителей обнаружили заболевание COVID-19. Всего в Киеве коронавирусом заболели 207 школьников и 108 учителей.