Во время инвентаризации сотрудники школы №249, расположенной на улице Викентия Беретти, обнаружили отсутствие 19 ноутбуков, о чем сразу сообщили в полицию.

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После этого полицейские проверили ломбарды, в одном из них обнаружили похищенную компьютерную технику и установили личность, причастную к преступлению.

Мы выяснили, что в течение нескольких месяцев 42-летний учитель похищал имущество школы. После проведения необходимых следственных действий мы установили, что мужчина причастен к девятнадцати кражам ноутбуков,

– сообщили в полиции.

Всего своими действиями педагог нанес школе ущерб на сумму более 60 тысяч гривен.

Какое наказание получит учитель? В полиции начали уголовное производство по статье №185 Уголовного кодекса Украины – кража. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

К слову, на Киевщине прямо во время занятий похитили 10-летнего школьника. Машина уехала в неизвестном направлении. По данным полиции, это произошло из-за конфликта между родителями. Ребенка быстро разыскали. Подробности и фото – читайте по ссылке.