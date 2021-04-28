Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга заявил, что столица ослабляет карантин. Из-за отмены локдауна в Киеве восстанавливается и учебный процесс.

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Да, со среды, 5 мая, ученики всех классов могут вернуться за парты. Также открываются сады и вузы, поэтому студенты тоже могут учиться в очном режиме.

Кроме того, в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

По словам Кличко, из-за отмены локдауна в Киеве уже с 1 мая возобновит работу:

весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением правил безопасности);

заведения общественного питания и торговли;

торгово-развлекательные центры, ярмарки и рынки;

спортивные залы и фитнес-центры;

центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

К слову, ученики во Львове и области также возвращаются к очному обучению. Регион перешел из красной в желтую зону карантина. Да, с 26 апреля учащиеся школ Львовщины учатся очно, а во Львове ученики 5 – 11 сядут за парты с 5 мая.