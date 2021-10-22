Во время часа вопросов к Департаменту образования директор ведомства Елена Фиданян успокоила, что педагоги города готовы к красной зоне.

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По ее словам, карантин в школах следует ввести, чтобы разорвать цепочку заболеваемости.

Работа школ столицы в красной зоне

Будут ли школы в Киеве работать очно? Фиданян сообщила, что в столице только 7 школ и 24 садика, где вакцинировано 100% работников. Все остальные школы не могут работать в красной зоне карантина.

Постановление правительства объясняет, что учебные заведения могут работать очно в красной зоне карантина. Однако для этого нужно, чтобы все 100% работников были вакцинированы двумя дозами от COVID-19. В то же время детские сады и начальные школы (1–4 классы) продолжат работать в обычном очном формате.

Директор Департамента образования отметила, что на следующей неделе в школах Киева будут осенние каникулы. Поэтому за это время они попытаются поднять уровень вакцинации работников до 100%.

Количество вакцинированных педагогов в Киеве / Инфографика Департамента образования

Как будут работать школы в Киеве в следующие две недели:

с 25 по 31 октября в школах Киева – осенние каникулы;

с 1 по 8 ноября – если установят в столице красную зону, невакцинированные коллективы (где нет 100% привитых работников) не смогут работать очно. То есть введут дистанционное обучение.

Планируют ли в этом году олимпиады и конкурсы для учеников? Фиданян отметила, что их будут проводить, уже есть приказ МОН. Но организуют такие мероприятия дистанционно.

К слову, по всей Украине одну дозу прививки против COVID-19 получили 87% работников школ. В то же время полностью двумя дозами вакцинировано около 380 тысяч учителей (60%). В каких регионах самые высокие и самые низкие показатели – читайте в статье.