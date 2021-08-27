Соответствующее письмо опубликовано на сайте департамента. В нем собраны требования и рекомендации по безопасному обучению с 1 сентября.

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Рекомендации для работы школ во время карантина

Как будут работать школы в желтой и оранжевой зоне карантина

Если регион перейдет в желтую или оранжевую зону, то на этой территории будет запрещено:

посещать школы учащимися и проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты), если там нет более 20% вакцинированных работников учреждения;

посещать школы учащимися, если на самоизоляции из-за контакта с человеком с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и работников;

родительские собрания можно проводить только в онлайн-режиме;

посещать школы лицам, не являющимся участниками образовательного процесса.

В то же время родителям разрешить индивидуально посещать школы при наличии у них документа о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, который проведен не позднее 72 часов до посещения учебного заведения.

Добавим, что тогда такой визит нужно предварительно согласовать с руководителем заведения, а во время него использовать защитные маски и проводить термометрию. Но допуск родителей детей с инвалидностью не требует предварительного согласования.

Как будут работать школы в красной зоне карантина

Если в регионе установят красный уровень эпидемической опасности, то там запрещается:

посещение школы учащимися, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1 – 4 классов, если там вакцинировано менее 80% работников.

Организуя обучение в школе, нужно:

проводить термометрию;

педагогам использовать средства индивидуальной защиты, в том числе защитные щитки;

соблюдать режим проветривания помещений и правила дезинфекции;

разработать и придерживаться расписаний и маршрутов движения (использование всех входов в здание для предотвращения скопления);

минимизировать передвижение учащихся между учебными кабинетами и тому подобное.

Также в Киеве школам рекомендуют

учащихся 1, 5, 10 классов, первокурсников колледжей и вузов переводить на дистанционное или смешанное обучение последними (с учетом эпидситуации в каждом отдельном классе);

в течение апреля-мая для выпускных 11 классов внедрить модульное обучение. Для этого нужно решение педсовета в начале учебного года;

начинать уроки в очном и дистанционном форматах не позднее 9:30;

применять методику по проведению уроков на открытом воздухе с учетом погодных условий;

при необходимости корректировать периоды проведения осенних, зимних и весенних каникул в зависимости от эпидситуации;

родительские и собрания коллективов учебных заведений проводить исключительно в онлайн-режиме.

К слову, в правительстве отметили, что сейчас Украина находится на зеленом уровне эпидемической опасности. Поэтому учебный год начнется вовремя – 1 сентября – и будет проходить в обычном режиме. Однако обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил.

Важно Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

А руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

По его словам, есть три варианта работы школ во время карантина: