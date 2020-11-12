Со следующего учебного года все школы Киева перейдут на электронные классные журналы, а бумажные версии документа больше не будут использовать.

Известно, что уже в этом учебном году почти все 1 – 4 классы столицы перешли на работу в системе "Электронный журнал". Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондрыивский в фейсбуке.

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Он считает, что в период дистанционного обучения электронные журналы и дневники использовали большинство (64%) школ Киева. Но кроме ведения электронного журнала, учителя должны были вести и бумажный вариант журнала.

Однако уже со следующего года все школы столицы должны перейти на электронные дневники. "Для полного перехода всех классов на такой формат работы мы должны обеспечить доступ к интернету в каждой школе и в каждом кабинете", – отметил заместитель главы КГГА. После этого всем ученикам старших классов предоставят доступ к новому приложению.

Мондрыивский добавил, что сейчас в Киеве 6 школ перешли на дистанционное обучение, еще 431 класс из 157 школ ушел на самоизоляцию.

Так, еще месяц назад Министерство образования и науки запустило пилотный проект, благодаря которому в школах создали и ведут школьные электронные журналы и дневники. Делают это по меньшей мере 2 – 3 школы в каждой области.

В частности, в МОН отмечают, что в электронных дневниках родители смогут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии учителей и тому подобное. А ученики будут там получать задания во время дистанционного обучения.