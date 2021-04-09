Решение Департамент образования и науки обнародовал 7 апреля. Его приняли в соответствии с протоколом комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с целью предотвращения распространения COVID-19.
Важно Образовательный департамент Киева предлагает уменьшить нагрузку на выпускников в мае
Так, документ приказа приостановить прием детей в первые классы в школах Киева в 2021 году. Однако в нем не указывается, на сколько отсрочен набор и когда он начнется.
Отметим, что столичные школы должны были с 12 апреля принимать заявления родителей и документы учеников, которые идут в этом году в первые классы.
В этом году, как и в прошлом, мы ожидаем 31 тысячу первоклассников. Мест в первые классы школ столицы – достаточно. Зачисление детей будет осуществляться поэтапно,
– рассказывал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Каких детей сначала зачисляют в 1 класс:
В первую очередь в школу будут принимать детей, которые:
- проживают на территории обслуживания соответствующей школы;
- детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе;
- дети работников учреждения образования;
- дети из садиков, которые входят в структуру школы;
- а уж потом - все желающие на имеющиеся свободные места.
Ранее мы рассказывали, что для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, родители должны лично подать директору заявление. Какие документы для этого нужны и все детали – читайте в нашем материале.
К слову, в Киеве с 5 апреля закрыли школы и садики. Учащиеся с 1 по 11 классы, учащиеся заведений профессионально-технической (ПТУ, колледжей, техникумов) и студенты вузов перешли на дистанционное обучение.